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Паводковую ситуацию и старт работ по благоустройству обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве

2 апреля 2024 14:57
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На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству.

В понедельник, 1 апреля 2024 года, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Наталья Катина провела оперативное совещание. В нем приняли участие министры регионального Правительства, главы ведомств и отдельных муниципальных образований.

Участники совещания обсудили оперативную обстановку на территории области. Особое внимание в эти дни уделили паводковой ситуации. Врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов доложил, что паводковая ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области. В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки работают оперативные группы, применяется беспилотная авиация. Местные власти отрабатывают организацию маршрутов эвакуации, мест размещения населения из населённых пунктов, попадающих в зоны возможного затопления, работу транспорта.

Участники совещания также рассмотрели вопрос о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на 2024 год. В рамках этого проекта продолжится финансирование программ мелиорации. До конца первого полугодия текущего года планируют завершить строительство мелиоративной системы ООО «Сев-07» на площади 585 га. Еще пять проектов по мелиорации земель находятся на разных стадиях реализации. Общая площадь таких земель составляет 2,4 тысячи гектаров. В случае объявления дополнительного отбора для финансирования в 2024 году данные проекты будут представлены в Минсельхоз РФ.

На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству. О них доложили и.о. заместителя председателя Правительства Владимир Василенко, главы Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска.

 Работы по благоустройству в регионе пройдут с 1 по 30 апреля. До конца месяца в каждом муниципалитете будут организованы несколько масштабных субботников. На уборку выйдут более 5,1 тысячи единиц техники.

В областном центре субботники пройдут 6, 13 и 20 апреля, а 3, 10, 17 и 24 апреля самарцев пригласят на «средники». Как рассказала глава города Елена Лапушкина, в весенней кампании по благоустройству ожидается участие около 390 тысяч неравнодушных горожан.

«Присоединиться к работе смогут все желающие. На общественных территориях инвентарем обеспечат муниципальные предприятия, во дворах – управляющие компании», - отметила она.

Около 8 млн квадратных метров общественных территорий ожидают генеральной уборки в Тольятти. Особое внимание здесь уделят состоянию дорог и тротуаров: отмоют и покрасят остановки, ограждения, знаки и светофоры, отремонтируют бордюры и обустроят газоны. А 27 апреля в рамках акции «Вода России» волонтеры очистят от мусора полуостров Копылово.

В Новокуйбышевске на уборку выйдут 10 тысяч человек – представители предприятий и организаций, ТОСов города.

В Сызрани, как сообщил глава города Анатолий Лукиенко, 26 апреля пройдет отдельный субботник на реке Крымза – очистят 4 километра береговой линии. В течение месяца также проведут уборку общественных территорий, благоустроенных по проекту «Формирование комфортной городской среды» и в рамках губернаторского проекта «СоДействие». Сызранский нефтеперерабатывающий завод тоже поучаствует в озеленении города. 20 апреля его сотрудники высадят на улицах 80 саженцев лип и каштанов.

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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