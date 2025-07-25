«Партийный десант» проверил готовность самарских школ к новому учебному году

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Депутаты городской Думы совместно с комитетом по образованию, социальным вопросам, здравоохранению, культуре, молодёжной политике и спорту, а также представителями фракции «Единая Россия» провели выездное заседание. Главной темой стал ход капитального ремонта в школах города накануне 1 сентября.

Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году — одна из ключевых задач, находящихся на особом контроле у депутатов. Выездные проверки позволяют оценить, насколько эффективно расходуются бюджетные средства и соблюдаются сроки выполнения работ.

В результате мониторинга выяснили, что капитальный ремонт спортивного зала, раздевалок, санузлов и кладовойв самарской школе№ 96 идет полным ходом.

«Все материалы закуплены, бригада работает в полном составе. Подрядчик уверен, что объект будет сдан в срок. Ситуация оценивается положительно», - заметили участники «партдесанта».

А вот в школк № 92 ремонт спортзала, коридоров и фасада здания вызывает опасения. Подрядчик отстаёт от графика, и объем оставшихся работ значительный. Своевременная сдача объекта под вопросом.

«К сожалению, не все подрядчики ответственно подходят к своим обязательствам, особенно когда речь идет о детях. Мы держим на контроле все объекты, где ведутся ремонтные работы», - отметил депутат Думы Марат Габдрахманов.

Председатель контрольного комитета Думы Денис Купцов напомнил, что процедура выбора подрядчиков регламентируется 44-м Федеральным Законом.

«Нужно изучить опыт наших коллег из других регионов и посмотреть, что можно сделать для повышения эффективности отбора организаций, проводящих ремонтные работы в социальных учреждениях. Возможно это потребует иной законодательной инициативы», - подчеркнул он.

Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев уверен: «Ремонт в школах должен быть завершён качественно и в срок. Подрядчикам, которые не уверены в своих силах, не стоит браться за социальные объекты. Мы будем строго контролировать процесс и оперативно решать возникающие проблемы».

Напомним, что в самарском регионе 1 сентября первоклассниками станут 34 252 ребёнка. Только в Самаре в школу пойдут впервые белее 12 тысяч детей. Задержки с ремонтом могут нарушить учебный процесс, поэтому соблюдение сроков подрядчиками — вопрос первостепенной важности. Депутаты «Единой России» намерены продолжать мониторинг, чтобы все школы Самары открыли двери вовремя и в надлежащем состоянии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"