«Партийный десант» оценил работу одной из самых больших школ Самарской области и России

Сегодня это одна из самых больших школ в РФ и наиболее яркий пример грамотного и эффективного освоения бюджетных средств, выделенных на строительство. На площадке современного учреждения образования депутаты и общественники оценили эффективность реализации областной программы по строительству, ремонту и модернизации школ.

«6,5 тысяч учеников – школа в Лопатино может претендовать на звание не только самой большой, но и самой современной. Шесть лет назад цифры были скромнее – всего тысяча воспитанников. По мере того, как центр прирастал новыми корпусами, росло и число детей. Этот корпус, где мы сейчас находимся, ввели в эксплуатацию пять месяцев назад, и сегодня здесь есть все, о чем может мечтать современный ученик и педагог», – рассказал директор учреждения Владимир Кильдюшкин.

Образовательный центр «Южный города – это три школы, 9 детских садов и Центр дополнительного образования. В школе есть все – от удобных классов и просторных холлов, до современной библиотеки и актового зала. Для начальной школы и среднего и старшего звена – свои спортивные залы, мастерские, где можно изучить азы рабочих профессий, мини- кухня – здесь девочки на практике учатся быть настоящими хозяйками – и пищеблок настоящий, большой, где на современном оборудовании повара готовят самые вкусные завтраки, обеды и полдники.

«Каждый бюджетный рубль здесь грамотно и продуманно вложен в дело и эффективно работает, – отметила Светлана Ильина, председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке, координатор партийного проекта «Новая школа» в Самарской области. – Мы видим, как за последние несколько лет в губернии, реально, на деле, качественно меняется материально-техническая база образовательных учреждений региона, какие колоссальные бюджетные средства направляют на строительство и капитальный ремонт школ. На таких выездах мы осуществляем депутатский контроль, смотрим своими глазами, что получилось в итоге».

В 2023 году в рамках государственной программ областной и федеральной, рассчитанных на несколько лет, бюджеты 37 муниципальных образований получили свыше 921 млн. рублей на ремонт, модернизацию школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, подчеркнула Светлана Ильина. В регионе начали работать 3 школы на 3550 мест: одна в Тольятти, открылся школьный корпус в Южном городе, школа в селе Тимофеевка Ставропольского района. Отремонтировано 133 зданий школ, дошкольных учреждений и дополнительного образования, из них по программе капремонта школ в рамках реализации проекта «Новая школа» апртии «Единая Россия» – 5 школ в Новокуйбышевске, Чапаевске, в селе Приволжье, в поселке Суходол и в селе Челно-Вершины. В 2024 году за счет средств программы планируется выполнить работы по капитальному ремонту и модернизации еще в 59 учебных заведениях.

Также в области уже началось строительство 6 школ общей вместимостью более 5,5 тысяч мест, которые планируют ввести в строй уже в этом году.

Напомним, что программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует более 7 тысяч школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах.