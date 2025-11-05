Олимпийский чемпион и Герой России Александр Карелин: всегда помните, что вы - россияне

Я нашел ошибку
Одним из ключевых моментов нынешних чтений стало выступление Андрея Растегаева — ветерана СВО, кавалера ордена Мужества, члена Ассоциации ветеранов СВО, участника второго потока программы «Школа Героев».
В Самаре состоялась II Международная конференция «Колпаковские чтения»
Форум - одно из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области физкультуры, профессионального и массового спорта.
На форуме «Россия – спортивная держава» Вячеслав Федорищев подписал соглашения о популяризации различных видов спорта
На «Солидарность Самара Арене» состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой форуму «Россия — спортивная держава».
Почтовая марка «Россия – спортивная держава» поступила в обращение  
Также победители забега получили слот на участие в соревнованиях по лыжным гонкам от олимпийского чемпиона Александра Легкова.
Победители и призеры массового забега «Чистый спорт» на дистанции 5 км
В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр спорта Лидия Рогожинская.
На стенде Самарской области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере развития и популяризации физкультуры и спорта
В финальном этапе турнира приняли участие более 700 атлетов из 25 регионов России, в том числе из Самарской области.
Самарская область — в числе лучших на соревнованиях «FONBET Стальная воля»
Об этом рассказала заместитель председателя Правительства-министр финансов Самарской области Ольга Собещанская в ходе пресс-конференции по вопросам финансового обеспечения региона. 
Самарская область погасила 1 миллиард рублей по облигациям и снизила стоимость обслуживания долга до минимума
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Олимпийский чемпион и Герой России Александр Карелин: всегда помните, что вы - россияне

5 ноября 2025 16:19
178
В Самаре стартовал XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

В Самаре стартовал XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

Одной из первых спортивных площадок стал стадион ЦСК ВВС. Утро началось здесь с приезда почетных и именитых гостей.

Юных борцов секции греко-римской борьбы воодушевил на победу председатель общественного совета партийного проекта «Выбор сильных», трехкратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин.

Легенда спорта отметил, что здесь созданы все условия для хороших тренировок, и потому наша страна ждёт от них отличных спортивных результатов и новых побед.
Карелин пообщался с юными борцами, и тренерским составом. Молодые самарские спортсмены  ловили каждое слово своего кумира. Он вспомнил свои первые тренировки и подчеркнул, что именно здесь, в стенах, пропахших потом и целеустремленностью, закаляется характер и рождаются чемпионы.

Затем борцы смогли померяться силой, ловкостью и скоростью на товарищеском матче по баскетболу, в котором смогли принять участие и спортсмены, и любители.

На паркете развернулась динамичная и азартная игра. Быстрые проходы, точные передачи и решающие броски — несмотря на товарищеский статус, каждая команда стремилась к победе. 

Победила дружба и правила спортивного братства «сломанных ушей».

Мероприятия международного спортивного форума продолжаются.

«Сегодня на стадионе «Самара Арене» пройдёт сессия «Воспитание борьбой», где легендарный трёхкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин выступит модератором открытого разговора о человеке, воспитанном ковром. Под руководством Карелина проект «Выбор сильных» объединяет спортсменов и педагогов, для которых сила — это прежде всего внутренняя устойчивость, умение преодолевать страх и уважать друг друга», - рассказал региональный координатор проекта, президент Самарской областной федерации спортивной борьбы и депутат Губернской Думы Александр Живайкин.

В рамках фестиваля «Ты в спорте» команда проекта «Выбор сильных» проведёт мастер-классы для юных участников от 6 до 16 лет. Ребята смогут познакомиться с дзюдо, самбо, греко-римской и вольной борьбой, панкратионом и грэпплингом, пообщаться с нашими спортсменами - победителями международных соревнований, тренерами, почувствовать себя частью большого спортивного движения».

Напомним, что форум «Россия – спортивная держава», проходящий в Самаре с 5 по 7 ноября, соберёт ведущих спортсменов, тренеров, общественных деятелей и представителей власти. Среди ключевых направлений — развитие молодёжного и детского спорта, создание среды, в которой сила духа станет главным капиталом страны, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

