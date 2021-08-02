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Нарышкин: Установить добрые отношения с США вполне возможно, однако путь будет долгим

2 августа 2021 15:22
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Нарышкин положительно охарактеризовал взаимодействие разведслужб России и США.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Установить добрые отношения с США вполне возможно, однако путь будет долгим. Об этом директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил в интервью Владимиру Соловьеву на YouTube-канале «Соловьев LIVE», передает РБК.

«Взаимодействие разведывательных служб [РФ и США] по конкретному направлению [борьба с терроризмом] еще раз подтверждает такую объективную необходимость добрых отношений между Россией и так называемым Западом», — сказал Нарышкин.

Соловьев заметил, что такие отношения «невозможны», так как Вашингтон позиционирует Россию как «врага». Однако глава СВР не согласился с журналистом: «Я не считаю, что они невозможны, но путь к установлению добрых отношений очень долгий. Он потребует больших усилий и большой воли с той и с другой стороны».

Нарышкин положительно охарактеризовал взаимодействие разведслужб России и США, особенно в тот момент, когда директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) был назначенный экс-президентом Дональдом Трампом Майкл Помпео.

«После своего назначения он [Помпео] позвонил мне, мы обменялись телефонами. Я его пригласил в Москву, потом мы нанесли ответный визит», — рассказал глава российской разведслужбы.

Однако потом американскую разведку возглавила Джина Хаспел: «Я так понимаю, она была закрытой, непубличной», — отметил Нарышкин, добавив, что эта глава ЦРУ оставила у него «тяжелый след».

Нарышкин встречался с Помпео в США в 2018 году. Визит главы российской разведки вызвал скандал: демократы требовали объяснить цель его приезда в страну, так как глава СВР с 2014 года находится под американскими санкциями. Помпео тогда заявлял, что ЦРУ поддерживает связь с российской разведкой ради безопасности американцев.

Сам Нарышкин ранее неоднократно заявлял, что считает ЦРУ партнерской организацией, хотя уровень взаимодействия разведслужб в последние годы упал.

 

Фото: Олег Яковлев / РБК
 

Теги: добрые отношения Нарышкин США

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