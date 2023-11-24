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Накануне Дня матери в самарском регионе поздравили многодетных мам и матерей участников СВО

24 ноября 2023 17:35
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Подарки, песни, цветы и тёплые слова - для самых любимых   

Накануне Дня матери в самарском регионе поздравили многодетных мам и матерей участников СВО. В тематических мероприятиях, посвящённых празднику, приняли участие депутаты, партийный актив и активисты «Молодой Гвардии».

С одним ребёнком непросто, а когда их трое или ещё больше, то это уже - супермама, уверен руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской думе Александр Живайкин.

Наталья Касимова - счастливая мама троих сыновей. Самому младшему на днях исполнился 1 год и 10 месяцев, а старшие уже школьники. Быть мамой - задача непростая, делится Наталья, но все старания окупаются с лихвой: любимые детки не перестают радовать родителей успехами в учёбе, спорте и творчестве. А у Натальи Сухомлиновой - пятеро детей, и уже есть внуки.

Поздравления с Днём матери – самым тёплым и сердечным праздником - прозвучали сегодня в адрес многодетных мам от имени Александра Живайкина и активистов «Молодой гвардии». Они выразили благодарность женщинам за достойное воспитание детей, подарили цветы, фруктовые корзины к праздничному столу, а также подготовили музыкальный сюрприз - исполнили  для  мам  песни под гитару.

«Это очень приятно, что нас, мам многодетных не забывают. Как неожиданно и приятно получить поздравления с праздником. Спасибо, что цените  нашу материнскую заботу, спасибо за поздравления» - растрогалась многодетная мама Наталья Сухомлинова.

«Один  из самых тёплых и душевных праздников – День мам. Мама – первое и, пожалуй, самое важное слово в жизни каждого человека. Это начало всех начал, опора и надежда семьи, неиссякаемый источник доброты, заботы и нежности. В этот праздничный день – особые слова благодарности матерям-героиням, многодетным мамам, приёмным матерям, мамам наших героических бойцов. Дорогие мамы, мы вас любим и будем любить всю жизнь», -  отметил Живайкин.

Руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Александр Живайкин и активисты МГЕР вместе с партийным активом Советского района поздравили не только многодетных матерей, но и  мам  и жен военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в СВО, тружениц тыла и вдов ветеранов Великой Отечественной войны в  районном Доме ветеранов.

Накануне праздника матерей состоялось заседание клуба «СВОи», членами которого являются мамы и жены бойцов, принимающих участие в СВО. Во время дружеского чаепития для  участниц клуба  звучали любимые песни и романсы, а Александр Живайкин и секретарь  местного отделения  партии Советского района Вадим Бородин подарили женщинам цветы и подарки, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: Единая Россия Самара

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