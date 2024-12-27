На итоговой в 2024 году Конференции «Единой России» определили направления стратегического развития региона

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XXII Съезд «Единой России» определил задачи партии – от подготовки к выборам 2026 года до участия в нацпроектах и работе на долгосрочную перспективу. Приоритетные цели перед партией поставили национальный лидер, Президент страны Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев.

Сначала - о планах и стратегии. О стратегии развития Самары до 2036 года - «Самара 450». За две недели через структуры регионального отделения «Единой России» было собраноболее 250 предложений. Теперь отбор и оценку проектов дадут эксперты.

«Хочу поблагодарить всех, кто откликнулся, кто нашёл время оформить свои мысли в проекты. Это говорит о том, что людям не безразлична жизнь региона и его развитие», - отметил секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев.

«Наш образ будущего должен вобрать в себя то лучшее, что было в прошлом нашего региона. Мы должны вернуться в тройку сильнейших регионов страны», - подчеркнул Федорищев. Он добавил, что проект стратегии «Самара 450» пройдет широкое общественное обсуждение и будет утверждена как закон Самарской области.

В Год защитника Отечества и в региональный Год многодетной семьи для единороссов поставлены основные задачи: поддержка участников СВО и членов их семей, забота о многодетных семьях, ветеранах.

Намечены новые векторы в работе молодёжного крыла партии, в медиасфере и работе над партпроектами.

Помимо этого, поставлена задача повысить статус реготделения. «Хочется его видеть активным, самостоятельным, узнаваемым среди всех остальных», - пояснил Федорищев.

Тем, кто разделяет партийные ценности, кто готов работать на благо региона, следует присоединиться к деятельности «Единой России», уверен Федорищев. Стать сторонниками, а затем и членами партии решили сразу несколько членов регионального правительства.

Определяющий посыл для партийцев - выстраивание тесных взаимоотношений с людьми. По словам секретаря реготделения «Единой России», созданию правильной коммуникации «помогают реальные дела». Пример такого подхода – отправка гуманитарного груза в Курскую область, пострадавшую от обстрелов ВСУ. Сбор гуманитарной помощи организовало региональное отделение партии «Единая Россия». Первые 20 тонн отправлены перед началом Конференции, а в субботу в курском направлении отправятся еще две машины.

По доброй традиции на Конференции секретарь реготделения ЕР вручил партийные билеты новым членам партии, среди которых ветераны СВО, участники проекта «Школа героев», члены регионального правительства, а также отметил благодарственными письмами партийных активистов и волонтёров гуманитарной миссии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"