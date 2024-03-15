Молодые самарцы впервые принимают участие в выборах президента

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня в 14.20 состоялось первое подведение итогов викторины «За родное – за своё».
«За родное – за своё»: жительница Кировского района Самары стала обладателем первого из пяти автомобилей «Лада Веста»
Особое внимание полицейские уделяли использованию световозвращающих элементов на верхней одежде не только у детей, но и у взрослых.
В Автозаводском районе Тольятти прошло профилактическое мероприятие "Родительский патруль"
Дмитрий Азаров навестил бойцов - участников специальной военной операции, которые проходят лечение в одном из медицинских учреждений в Самаре.
В Самаре участнику СВО вручили медаль "За отвагу"
Теперь центр размещается на базе новой поликлиники Самарской городской больницы №10 в микрорайоне Волгарь.
Для пациентов и медработников областного гепатологического центра созданы новые условия
В Самарской области прошла региональная программа ВФМ-2024 фестиваль «Действуй!». Участники, волонтёры ВФМ и молодёжь 63 региона.
Молодёжь Самарской области приняла участие в региональной программе Всемирного фестиваля молодёжи
В начале марта самарчанка почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую медицинскую помощь, однако спасти девушку не удалось.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти девушки
.В прямом эфире подведут первые итоги викторины "За родное - за своё!"
Один из водителей госпитализирован.
ДТП в Камышлинском районе:  столкнулись два грузовых автомобиля - Скания и Газель
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.64
0.1
EUR 100.26
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль трансформационных игр "БезЗАморочек" пройдет в Самаре
«Добрые новости»: 15 марта состоится лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"
В Историческом парке Самары прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Молодые самарцы впервые принимают участие в выборах президента

15 марта 2024 14:36
181
Среди голосующих сегодня, 15 марта, довольно много волонтёров «Единой России» и активистов «Молодой Гвардии», которые впервые пришли на избирательный участок.

Среди голосующих сегодня, 15 марта, довольно много волонтёров «Единой России» и активистов «Молодой Гвардии», которые впервые пришли на избирательный участок.

Они молоды, энергичны, они готовы помогать и поддерживать тех, кто в этом нуждается: собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, помогают по дому ветеранам и участвуют в донорских акциях. Это волонтёры «Единой России». Многие из них, до того, как им исполнится 18 лет, пробуют себя в добровольчестве и присоединяются к движению «Молодой Гвардии».

Активисту «Молодой гвардии» из Куйбышевского района Николаю Попкову исполнилось 18 лет в декабре прошлого года, и для него выборы президента страны - самые первые в его жизни. Николай уверен, это - почётное право и обязанность каждого молодого человека.

«Голосую впервые. Участие в выборах даёт молодёжи возможность не просто выбирать своё будущее, но и стать активными гражданами и внести свой вклад в развитие общества», - поделился юноша.

Волонтёр-медик Арина Акаева тоже впервые пришла на выборы. На избирательный участок сходила заранее, говорит девушка, чтобы знать, где он находится.

«В выборах надо обязательно участвовать. Это моя гражданская позиция. Думаю, что и в дальнейшем буду всегда приходить на избирательный участок. Я выбираю своё будущее, своей страны, от меня все зависит», - уверена волонтер.

«Многие из ребят в прошлом году стали участниками проекта «Школа молодого политика». Это региональный образовательный проект, направленный на развитие молодёжи в сфере политики. Участвовать можно всем гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет. В рамках проекта мы стараемся работать над такими проблемами как недоверие молодёжи по отношению к органам власти или низкий уровень правовой культуры в молодёжной среде. Отдельно разбираем вопросы избирательного права для молодёжи, ведь голосование позволяет нам представлять свои интересы и влиять на принятие решений, которые затрагивают нашу жизнь», - рассказал заместитель руководителя Регионального исполкома партии «Единая Россия», руководитель ВОО «Молодая гвардия» в Самарской области Антон Родионов.

Напомним, любой гражданин РФ, которому исполнилось 18 лет, может прийти на выборы и выразить свою гражданскую позицию. Избирательные участки работают 15, 16 и 17 марта с 08.00 до 20.00. При себе необходимо иметь паспорт, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
И поздравил с наступающим Международным женским днем девушек-волонтеров.
05 марта 2024, 14:12
Депутат-единоросс поблагодарил за помощь в организации спортивных соревнований волонтеров «Единой России»
И поздравил с наступающим Международным женским днем девушек-волонтеров. Политика
888
Александр Живайкин познакомился с деятельность крестьянско-фермерского хозяйства в Исаклинском районе.
04 марта 2024, 16:12
«Выбирай своё»: семейные фермы как гарант продовольственной безопасности региона
Александр Живайкин познакомился с деятельность крестьянско-фермерского хозяйства в Исаклинском районе. Политика
886
Мероприятие было организовано в рамках реализации проектов партии «Единая Россия» «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя».
28 февраля 2024, 16:22
В Большеглушицком районе встретились активисты МКД
Мероприятие было организовано в рамках реализации проектов партии «Единая Россия» «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя». Политика
1118
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах Президента России
15 марта 2024  13:58
Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах Президента России
238
Два проекта из сферы культуры стали победителями региональной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»
15 марта 2024  13:53
Два проекта из сферы культуры стали победителями региональной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»
218
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
15 марта 2024  12:42
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
338
На избирательных участках в Самаре можно проголосовать и за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году
15 марта 2024  11:56
На избирательных участках в Самаре можно проголосовать и за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году
421
В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города
15 марта 2024  11:15
В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города
248
Весь список