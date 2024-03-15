Молодые самарцы впервые принимают участие в выборах президента

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Среди голосующих сегодня, 15 марта, довольно много волонтёров «Единой России» и активистов «Молодой Гвардии», которые впервые пришли на избирательный участок.

Они молоды, энергичны, они готовы помогать и поддерживать тех, кто в этом нуждается: собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, помогают по дому ветеранам и участвуют в донорских акциях. Это волонтёры «Единой России». Многие из них, до того, как им исполнится 18 лет, пробуют себя в добровольчестве и присоединяются к движению «Молодой Гвардии».

Активисту «Молодой гвардии» из Куйбышевского района Николаю Попкову исполнилось 18 лет в декабре прошлого года, и для него выборы президента страны - самые первые в его жизни. Николай уверен, это - почётное право и обязанность каждого молодого человека.

«Голосую впервые. Участие в выборах даёт молодёжи возможность не просто выбирать своё будущее, но и стать активными гражданами и внести свой вклад в развитие общества», - поделился юноша.

Волонтёр-медик Арина Акаева тоже впервые пришла на выборы. На избирательный участок сходила заранее, говорит девушка, чтобы знать, где он находится.

«В выборах надо обязательно участвовать. Это моя гражданская позиция. Думаю, что и в дальнейшем буду всегда приходить на избирательный участок. Я выбираю своё будущее, своей страны, от меня все зависит», - уверена волонтер.

«Многие из ребят в прошлом году стали участниками проекта «Школа молодого политика». Это региональный образовательный проект, направленный на развитие молодёжи в сфере политики. Участвовать можно всем гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет. В рамках проекта мы стараемся работать над такими проблемами как недоверие молодёжи по отношению к органам власти или низкий уровень правовой культуры в молодёжной среде. Отдельно разбираем вопросы избирательного права для молодёжи, ведь голосование позволяет нам представлять свои интересы и влиять на принятие решений, которые затрагивают нашу жизнь», - рассказал заместитель руководителя Регионального исполкома партии «Единая Россия», руководитель ВОО «Молодая гвардия» в Самарской области Антон Родионов.

Напомним, любой гражданин РФ, которому исполнилось 18 лет, может прийти на выборы и выразить свою гражданскую позицию. Избирательные участки работают 15, 16 и 17 марта с 08.00 до 20.00. При себе необходимо иметь паспорт, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"