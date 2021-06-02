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Минтранс ФРГ объяснил причину отмены рейсов из России в Германию

2 июня 2021 18:40
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Отмена связана с тем, что Федеральное агентство воздушного транспорта РФ своевременно не предоставило разрешения на полеты немецких компаний в июне.

Отмена авиарейсов из Германии в Россию и обратно, по версии германской стороны, связана с тем, что Федеральное агентство воздушного транспорта РФ своевременно не предоставило разрешения на полеты немецких компаний в июне, и на основе взаимности авиационные власти Германии не разрешили полеты российских компаний. Об этом сообщили в среду ТАСС в Минтрансе ФРГ.

"Российское ведомство своевременно не выдало разрешение на полеты Lufthansa в июне, так что они были отменены. На основе взаимной практики Федеральное авиационное ведомство не выдало разрешения на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока с российской стороны не последует разрешение", - пояснили в Минтрансе. Там указали на то, что именно по этой причине рейсы "Аэрофлота" и S7 1 июня не смогли состояться. "В общей сложности речь касательно "Аэрофлота" идет о трех отмененных рейсах вчера и четырех - сегодня", - сообщили ТАСС в германском министерстве.

ФРГ выдаст разрешение на российские рейсы в Германию после соответствующего разрешения от властей РФ для полетов германских компаний - Минтранс ФРГ.

 

Фото:    EPA-EFE/RONALD WITTEK/ТАСС

Теги: отмена авиасообщения Россия ФРГ

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