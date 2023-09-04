Ковром для занятий самбо оснастили зал в самарской школе № 34

Третий урок физкультуры для этих ребят в новом учебном году станет настоящим праздником - они смогут заниматься самбо. Ведь спортивный зал МБОУ «Школа № 34» г. о. Самара теперь оснащён современным борцовским ковром для занятий.

Преподавание в школе российского единоборства — важная часть воспитания патриотизма среди подрастающего поколения, уверены активисты партпроекта «Zа самбо». Уже 33 самарских школы стали участниками проекта «Самбо в школу», рассказал координатор проекта «Zа самбо» в Самарской области, руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

«Я не сомневаюсь, что именно введение модуля самбо в рамках третьего урока физкультуры и далее занятия в рамках спортивной секции позволят нам, как минимум, вырастить здоровых и крепких ребят, защитников нашей великой страны. Свяжут они профессионально себя с занятиями самбо или нет - не так важно. Главное, что такая возможность у них есть - заниматься профессионально с опытными наставниками. С профессиональными тренерами, которые уже вырастили на территории Самарской области победителей чемпионатов мира и Европы», - отметил Живайкин.

Благодаря поддержке региональных властей, администрации городского округа Самара и победе Самарской областной федерации самбо в грантовом конкурсе школа № 34 получила такой подарок к новому учебному году. Тренер школы уверен, что специальное оснащение зала позволит привлечь к регулярным занятиям самбо более сотни школьников и жителей посёлка.

«Это работа большой слаженной команды. И это позволяет шаг за шагом, несмотря ни на что, развивать наш любимый регион, делать все возможное, чтобы здесь росли достойные граждане нашей великой страны», - подчеркнул координатор проекта «Zа самбо» в Самарской области Александр Живайкин

Сначала юные самбисты показали, чему они уже научились, а затем свои навыки продемонстрировали старшие товарищи. Мастер-класс ребятам показал победитель первенства Европы по самбо, мастер спорта, воспитанник самарской СШОР №11 Даниил Жданов.

«Самбо - это наш национальный вид спорта. Президент занимался самбо, и многие великие люди занимаются этим видом единоборства. Даже если вы не станете олимпийскими чемпионами, то спорт поможет вам идти потом уверенно по непростой взрослой жизни. Я желаю вам набраться сил, энергии, мужества, здоровья и прославить нашу великую страну», - напутствовал Александр Живайкин будущих самбистов.