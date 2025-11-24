«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах

58

По всему Самарскому региону в рамках акции сторонников партии «Единая Россия» продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.

Подарки для юных пациентов медучреждений в Региональное отделение партии «Единая Россия» уже передали сенатор РФ, заместитель Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Марина Сидухина, депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков.

«Делать добро всегда очень приятно, а делать добро детям — приятно вдвойне. Чтобы им не было так страшно, чтобы они понимали, что мы заботимся о них, проводится эта акция. Присоединяйтесь к нам и знайте, что добро всегда побеждает», — отметила Марина Геннадьевна.

Виктор Алексеевич в свою очередь добавил, что это не просто акция, каждый переданный подарок целое послание для маленьких больных: «Коробка храбрости» — больше, чем акция. Это наш общий вклад в выздоровление детей. Каждый подарок — это сообщение: «Мы с тобой, мы верим в тебя!».

К акции также присоединились руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской Думе Екатерина Кузьмичёва, координатор партпроекта «Выбор сильных» в регионе, председатель Самарской областной Федерации спортивной борьбы, депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин и координатор проекта «Защита животного мира» партии «Единая Россия» в Самарской области, предприниматель Артём Ильин.

«Партийный проект «Выбор сильных» не мог обойти стороной эту добрую акцию и не помочь ребятам, которые сейчас нуждаются в поддержке. Частицу нашей силы мы хотим передать через эти подарки детям, чтобы они понимали, что в трудную минуту мы всегда придём на помощь», — подчеркнул Александр Живайкин.

Артём Ильин отметил значимость регулярной совместной помощи тем, кому она необходима: «Дети, которые борются с болезнью, — настоящие герои. Это и есть народная программа в действии: когда мы объединяемся, чтобы помочь тем, кто в этом больше всего нуждается. Для нас это не разовая акция, а системная работа»

На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается. Присоединиться к акции и поделиться частичкой тепла и поддержки может каждый желающий, сделать это можно в местных или региональном отделении партии «Единая Россия» до 2 декабря, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"