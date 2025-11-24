Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России стал одним из 13 ведущих университетов страны, вошедших в первую группу программы «Приоритет-2030», и занял 9 позицию рейтинга.
СамГМУ вошел в первую группу программы «Приоритет-2030»
В настоящее время Сергей Анатольевич ведет активную деятельность, сосредоточенную на патриотическом воспитании молодежи и подготовке кадров для правоохранительных органов.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте председатель Совета ветеранов награжден знаком отличия 
Национальные цели развития до 2030 года задают вектор региональной бюджетной политики.
Общественные эксперты одобрили проект областного бюджета на ближайшую трехлетку
В регионе более 2000 семей воспользовались услугами нового сервиса. Вещи предоставляются бесплатно при минимальном пакете документов.
Бесплатный прокат вещей для новорожденных: в регионе молодым родителям помогают экономить семейный бюджет
На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается.
«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах
Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны.
Ночью 25 ноября в губернии ожидается усиление южного ветра, сохранится туман
До 30 ноября совершить путешествие на комфортабельных двухэтажных поездах в вагонах купе можно по выгодным ценам в следующих поездах:
КбшЖД: акция на двухэтажные поезда в Москву
Для всех желающих посетить 17 декабря поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти. 
«Ласточки» доставят гостей на встречу «Поезда Деда Мороза» в Тольятти
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах

24 ноября 2025 18:09
58
На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается.

По всему Самарскому региону в рамках акции сторонников партии «Единая Россия» продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.

Подарки для юных пациентов медучреждений в Региональное отделение партии «Единая Россия»  уже передали сенатор РФ, заместитель Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Марина Сидухина, депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков.

«Делать добро всегда очень приятно, а делать добро детям — приятно вдвойне. Чтобы им не было так страшно, чтобы они понимали, что мы заботимся о них, проводится эта акция. Присоединяйтесь к нам и знайте, что добро всегда побеждает», — отметила Марина Геннадьевна.   

Виктор Алексеевич в свою очередь добавил, что это не просто акция, каждый переданный подарок целое послание для маленьких больных: «Коробка храбрости» — больше, чем акция. Это наш общий вклад в выздоровление детей. Каждый подарок — это сообщение: «Мы с тобой, мы верим в тебя!».

К акции также присоединились руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской Думе Екатерина Кузьмичёва, координатор партпроекта «Выбор сильных» в регионе, председатель Самарской областной Федерации спортивной борьбы, депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин и координатор проекта «Защита животного мира» партии «Единая Россия» в Самарской области, предприниматель Артём Ильин.

«Партийный проект «Выбор сильных» не мог обойти стороной эту добрую акцию и не помочь ребятам, которые сейчас нуждаются в поддержке. Частицу нашей силы мы хотим передать через эти подарки детям, чтобы они понимали, что в трудную минуту мы всегда придём на помощь», — подчеркнул Александр Живайкин.

Артём Ильин отметил значимость регулярной совместной помощи тем, кому она необходима: «Дети, которые борются с болезнью, — настоящие герои. Это и есть народная программа в действии: когда мы объединяемся, чтобы помочь тем, кто в этом больше всего нуждается. Для нас это не разовая акция, а системная работа»

На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается. Присоединиться к акции и поделиться частичкой тепла и поддержки может каждый желающий, сделать это можно в местных или региональном отделении партии «Единая Россия» до 2 декабря, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

