Девять человек в составе команды представляли Самарскую область.
Самарцы приняли участие в тренировочном сборе юниорской сборной России по американскому футболу
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отрасли АПК и молодыми специалистами.
Вячеслав Федорищев и представители отрасли АПК подвели итоги сельскохозяйственного года
Целью конкурса станет поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств.
Стартовал новый сезон конкурса «Лидеры России»: его участниками станут управленческие команды
Во время похоронной церемонии люди вышли на деревянный балкон. Конструкция рухнула вниз, не выдержав их веса.
При обрушении в частном доме в Чечне пострадали 20 человек
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
По всей стране соберут подарки для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.
«Коробка храбрости»: «Единая Россия» запустила всероссийскую благотворительную акцию
Дипломы получили 100 номинантов. Среди них – компании и проекты, которые были выдвинуты открытым голосованием.
В губернии вручили дипломы номинантам Народной премии для бизнеса
Заявки принимаются до 30 ноября 2025 года.
Завершается приём заявок для участия во Всероссийской премии «Предприниматель года»        
Мероприятия
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
«Коробка храбрости»: «Единая Россия» запустила всероссийскую благотворительную акцию

11 ноября 2025 16:59
132
По всей стране соберут подарки для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.

По всей стране соберут подарки для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.

Инициатива сторонников партии продлится до 2 декабря. Первые подарки для юных пациентов медучреждений в Центральный исполком «Единой России» передали депутат Госдумы, председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко и её коллега по нижней палате парламента, чемпион мира по боксу Николай Валуев. 

«Мы проводим акцию уже в тринадцатый раз. Она поддерживает маленьких пациентов, проходящих сложное и порой болезненное лечение. Даже взрослым это непросто. А для детей — настоящий подвиг. Каждый подарок из «Коробки храбрости» помогает найти в себе силы перед трудной медицинской процедурой и напоминает, что мир полон добра. Приглашаем всех присоединиться», — отметила Ольга Занко. 

В свою очередь Николай Валуев добавил, что детей, которые больны очень серьёзными, в том числе онкологическими заболеваниями, отличает очень раннее взросление. 

«Они встречаются со смертельными недугами, с которыми бороться крайне сложно, больно, и для этого требуется максимальная концентрация душевных и физических сил. В первую очередь хочется пожелать, чтобы эта акция помогла им понять, что они не останутся без внимания. Им очень важны внимание, забота, ласка, доброе слово. Зачастую именно это может излечить. Я призываю всех неравнодушных людей приходить в отделения партии «Единая Россия», делать свой вклад в эту замечательную акцию», — сказал он. 

К старту акции также присоединились врач, детский онколог Кирилл Киргизов и Герой Донецкой Народной Республики, командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба. 

Кроме того, в числе партнёров акции — Большой Московский цирк. 

«Эта инициатива объединяет тысячи людей по всей стране и даёт надежду детям, проходящим через трудные времена. Наши артисты и сотрудники объединены одной целью — подарить маленьким героям частичку тепла, улыбки и веры. Мы собираем подарки, игрушки, конструкторы, развивающие игры — всё, что сможет принести радость и вдохновение. Каждый из нас вкладывает частичку души. Хотелось бы отметить, что поддержка такой инициативы со стороны партии «Единая Россия» показывает, насколько важно объединять усилия ради добра. Когда артисты, волонтёры, врачи, родители работают вместе, добро всегда побеждает», — подчеркнул гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. 

Сбор подарков проходит во всех регионах страны. Пункты приёма открыты в реготделениях партии, штабах общественной поддержки, торговых центрах и у партнёров акции. 

В Самаре основная площадка разместилась в Штабе общественной поддержки «Единой России». Принести можно только новые игрушки (кроме мягких), канцелярию, книги, раскраски, настольные игры и наборы для творчества — всё в заводской упаковке. 

В прошлом году в акции приняли участие более 166 тысяч человек, а детям по всей России было передано свыше 500 тысяч подарков, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

