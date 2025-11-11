Я нашел ошибку
Главные новости:
Особое внимание сотрудники полиции уделили специфике и преимуществам службы в органах внутренних дел, в том числе, в Госавтоинспекции.
В Самаре полицейские и общественники провели серию профориентационных встреч со старшеклассниками и студентами
Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.  
В регионе карта публичного Wi-Fi на сайте минцифры актуализирована
В Самаре днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +5, +7°С.
12 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
Оценивались внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, наличие урн и санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм
15 предприятий стали победителями и призерами конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка в Самаре
Конкурс призван поощрять библиотеки, продемонстрировавшие самые заметные и востребованные проекты, программы, циклы мероприятий, творческие инициативы.
Проект СОУНБ «Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать» победил на Всероссийском конкурсе
Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Даниил Воробьев выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд».
Актёр Даниил Воробьев встретился со школьниками Самарской области
Отдельная тема – неоплаченный полив.
Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Координатор партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области организовал передачу раций и квадрокоптеров

11 ноября 2025 12:36
184
Координатор партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области организовал передачу раций и квадрокоптеров
Координатор партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области Александр Живайкин организовал передачу раций и квадрокоптеров на передовую.
 

«Мы поставили восклицательный знак в череде мероприятий проекта «Выбор сильных», — заявил Александр Живайкин, подводя итог благотворительной акции. На этот раз борцовский проект вышел далеко за рамки привычных соревнований, дискуссий, форумов и продемонстрировал переход к конкретным делам — реальной помощи бойцам на передовой».

«При поддержке группы компаний «Волгатранстрой» был сформирован и отправлен в зону специальной военной операции груз с критически важной техникой. Квадрокоптеры «Мавик» — те самые «глаза», без которых современный боец не может эффективно вести разведку, и рации — «уши» подразделения, обеспечивающие жизненно важную связь между бойцами. Это техника, это инструменты, от которых зависят жизни наших военнослужащих», -  напомнил координатор партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области Александр Живайкин.

Церемония передачи груза приобрела особое значение благодаря присутствию тех, кто знает цену каждому предмету снаряжения не понаслышке. Гвардии лейтенант Рем Худик, участник СВО и воспитанник Самарской федерации спортивной борьбы, и гвардии подполковник Дмитрий Холин, заместитель командира Познанского полка, лично принимали помощь для отправки на передовую. Слова благодарности офицеров - участников СВО за помощь активистам «Единой России» и бизнес-сообществу региона  были настолько искренними и проникновенными, что невозможно было остаться равнодушным.

Во время мероприятия гости ознакомили присутствующих с процессом сборки и применения дронов, которые в боевых условиях становятся практически главными действующими боевыми единицами.

За отличие в специальной военной операции по поручению командира Познанского полка заместитель генерального директора «Волгатрансстроя» Алексей Починов был удостоен боевой награды. Так участники СВО поблагодарили его за труд и помощь, оказываемую в тылу.

Эта акция стала ещё одним доказательством того, что проект «Выбор сильных» служит практическому служению Родине. Объединение усилий бизнеса, спортивного сообщества, партийцев и волонтёров создаёт прочные связи между тылом и фронтом, демонстрируя настоящее единство общества перед лицом испытаний, отметили в Самарском региональном отделении «Единой России».

Теги: Единая Россия

