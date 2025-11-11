Координатор партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области организовал передачу раций и квадрокоптеров

«Мы поставили восклицательный знак в череде мероприятий проекта «Выбор сильных», — заявил Александр Живайкин, подводя итог благотворительной акции. На этот раз борцовский проект вышел далеко за рамки привычных соревнований, дискуссий, форумов и продемонстрировал переход к конкретным делам — реальной помощи бойцам на передовой».

«При поддержке группы компаний «Волгатранстрой» был сформирован и отправлен в зону специальной военной операции груз с критически важной техникой. Квадрокоптеры «Мавик» — те самые «глаза», без которых современный боец не может эффективно вести разведку, и рации — «уши» подразделения, обеспечивающие жизненно важную связь между бойцами. Это техника, это инструменты, от которых зависят жизни наших военнослужащих», - напомнил координатор партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области Александр Живайкин.

Церемония передачи груза приобрела особое значение благодаря присутствию тех, кто знает цену каждому предмету снаряжения не понаслышке. Гвардии лейтенант Рем Худик, участник СВО и воспитанник Самарской федерации спортивной борьбы, и гвардии подполковник Дмитрий Холин, заместитель командира Познанского полка, лично принимали помощь для отправки на передовую. Слова благодарности офицеров - участников СВО за помощь активистам «Единой России» и бизнес-сообществу региона были настолько искренними и проникновенными, что невозможно было остаться равнодушным.

Во время мероприятия гости ознакомили присутствующих с процессом сборки и применения дронов, которые в боевых условиях становятся практически главными действующими боевыми единицами.

За отличие в специальной военной операции по поручению командира Познанского полка заместитель генерального директора «Волгатрансстроя» Алексей Починов был удостоен боевой награды. Так участники СВО поблагодарили его за труд и помощь, оказываемую в тылу.

Эта акция стала ещё одним доказательством того, что проект «Выбор сильных» служит практическому служению Родине. Объединение усилий бизнеса, спортивного сообщества, партийцев и волонтёров создаёт прочные связи между тылом и фронтом, демонстрируя настоящее единство общества перед лицом испытаний, отметили в Самарском региональном отделении «Единой России».