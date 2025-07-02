Комфорт пассажиров и развитие пригородного сообщения: Вячеслав Федорищев провел встречу с РЖД

Я нашел ошибку
Главные новости:
Программа направлена на укрепление института семьи, сохранение и продвижение в обществе традиционных семейных ценностей, рост рождаемости, повышение благосостояния и качества жизни семей, в том числе в особых жизненных ситуациях.  
По поручению Вячеслава Федорищева утвердили долгосрочную программу «Моя семья»
В этом году они будут оборудованы в десяти дошкольных учреждениях города для занятий детей с 3 лет.
В Самаре проверили ход работ по обустройству искусственных площадок для мини-футбола в двух детских садах 
По результатам соревнований определят не только спортсменов, набравших наибольшее количество очков, но и шахматистов, сыгравших самую красивую партию.
В Самаре стартовал мемориал Льва Полугаевского по шахматам
Туристический ретросостав «Грушинский экспресс» проследует по маршруту Самара – платформа имени Валерия Грушина – Тольятти.
Поклонников бардовской песни приглашают принять участие в отправлении ретро-поезда «Грушинский экспресс»
Партдесант продолжает проверку социальных объектов, которые возводятся или реконструируются в областной столице по народной программе.
Школы, дороги, скверы: «партийный десант» побывал в Красноглинском районе
Эту значимую награду получили ребята, показавшие высокие результаты в обучении и реализации социально-значимых проектов.
70 выпускников самарских колледжей и техникумов наградили медалями губернатора «За особые успехи в профессиональном образовании»
На заседании обсуждались вопросы реализации на территории Самарской области Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом».
В ГУ МВД СО состоялось заседание Общественного совета
Среди других приоритетных задач развития отрасли культуры – укрепление кадрового потенциала, в частности, на это направлена федеральная программа «Земский работник культуры».
Развитие сферы культуры в регионе обсудили на заседании облправительства 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.42
-0.11
EUR 92.74
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня, 2 июля в самарском зоопарке отметят День дикобраза
В ГУ МВД СО прошло мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий
В Самаре прошла стратегическая сессия, посвящённая вопросам науки и высшего образования
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Комфорт пассажиров и развитие пригородного сообщения: Вячеслав Федорищев провел встречу с РЖД

2 июля 2025 16:53
145
На встрече участники рассмотрели текущее состояние и перспективы развития пригородного сообщения, обсудили вопросы обновления подвижного состава и повышения качества пассажирского сервиса.

В Правительстве Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева состоялась рабочая встреча, посвященная развитию железнодорожных пассажирских перевозок в регионе. В мероприятии приняли участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников, начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев.

Открывая встречу, глава региона поприветствовал участников, отметив эффективное взаимодействие Правительства Самарской области с коллективом Куйбышевской железной дороги под руководством Вячеслава Дмитриева.

«С Куйбышевской железной дорогой работать приятно, потому что цели и задачи, которые перед нами стоят, – обеспечение безопасного и комфортного передвижения и жителей региона, и прием туристов, которые приезжают со всей страны, – это первоочередные. Поэтому здесь могу отметить очень высокое взаимодействие и высокое качество предоставления сервиса пассажирам, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Самое главное – у нас очень большие планы. Есть целый ряд проектов, из которых мы сейчас должны выбрать те, которые первоочередным образом пойдут. Поэтому здесь ваше внимание, ваша экспертиза нам очень будет важна».

Иван Колесников отметил: «Самарская область – один из наиболее заметных регионов и с точки зрения масштабных возможностей. Сегодняшнее время уже четко формирует перед нами тот список задач, которые можно реализовывать. И, очевидно, формировать тот перечень серьезных проектов, которые требуют более вдумчивого решения, но которые в любом случае будут продолжением ранее принятых решений и ранее определенных трендов».

Куйбышевская железная дорога протяженностью более 4700 км является одной из ключевых транспортных артерий страны, связывающей центр и запад России с Уралом и Сибирью, Казахстаном и Средней Азией. Центральным регионом присутствия магистрали является Самарская область, где она выступает системообразующим предприятием.

«Транспортный узел сложный с точки зрения грузовых перевозок – одно из основных направлений проходит как раз через участок Сызрань-Самара. При этом здесь большой объем пассажирских перевозок, как дальнего следования, так и потенциально пригородных. Однако потенциал внутригородских перевозок не раскрыт полностью, хотя сеть железных дорог внутри города значительно лучше, чем в других агломерациях», – добавил Колесников.

На встрече участники рассмотрели текущее состояние и перспективы развития пригородного сообщения, обсудили вопросы обновления подвижного состава и повышения качества пассажирского сервиса. Особое внимание уделили формированию комплексной программы развития пригородных железнодорожных перевозок в регионе.

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» напомнил о значимости Самарско-Тольяттинской агломерации, занимающей третье место в стране по масштабам.

«Есть абсолютно полное представление и четкое понимание перспектив развития пассажирских перевозок в Самарской области, которые можно реализовать в ближайшие 3 – 5 лет, поэтапно определив необходимый набор действий, который окажет заметное превращение возможностей в результат».

Российские железные дороги являются давним и надежным партнером Самарской области. Напомним, в октябре 2024 года между Правительством Самарской области и ОАО «Российские железные дороги» заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сферах железнодорожного транспорта, туристической, транспортной и научно-технической.

Завершая встречу, губернатор Вячеслав Федорищев поблагодарил участников за продуктивное взаимодействие и подтвердил намерение продолжить совместную работу по развитию железнодорожной инфраструктуры региона.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По результатам соревнований определят не только спортсменов, набравших наибольшее количество очков, но и шахматистов, сыгравших самую красивую партию.
02 июля 2025, 18:42
В Самаре стартовал мемориал Льва Полугаевского по шахматам
По результатам соревнований определят не только спортсменов, набравших наибольшее количество очков, но и шахматистов, сыгравших самую красивую партию. Спорт
54
Туристический ретросостав «Грушинский экспресс» проследует по маршруту Самара – платформа имени Валерия Грушина – Тольятти.
02 июля 2025, 18:14
Поклонников бардовской песни приглашают принять участие в отправлении ретро-поезда «Грушинский экспресс»
Туристический ретросостав «Грушинский экспресс» проследует по маршруту Самара – платформа имени Валерия Грушина – Тольятти. Новости компаний
69
Партдесант продолжает проверку социальных объектов, которые возводятся или реконструируются в областной столице по народной программе.
02 июля 2025, 17:58
Школы, дороги, скверы: «партийный десант» побывал в Красноглинском районе
Партдесант продолжает проверку социальных объектов, которые возводятся или реконструируются в областной столице по народной программе. Политика
84
В центре внимания
В Самаре на заседании антинаркотической комиссии обсудили усиление профилактической работы с молодежью
2 июля 2025  13:38
В Самаре на заседании антинаркотической комиссии обсудили усиление профилактической работы с молодежью
253
На выезде из Самары скопилась огромная пробка
2 июля 2025  11:59
На выезде из Самары скопилась огромная пробка
288
Глава Самары Иван Носков: «Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами»
2 июля 2025  10:00
Глава Самары Иван Носков: «Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами»
214
С начала этого года в городах и районах Самарской области введены должности заместителей глав муниципалитетов по вопросам комплексной поддержки участников СВО и их близких.
1 июля 2025  21:12
Вячеслав Федорищев обсудил поддержку участников СВО с замами глав муниципалитетов
366
1 июля 2025 года в Самарской области впервые официально отметили День ветеранов боевых действий.
1 июля 2025  15:57
В Самаре почтили память погибших воинов в День ветеранов боевых действий
394
Весь список