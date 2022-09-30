Я нашел ошибку
Главные новости:
В Новоборском с нуля построена спортивная площадка.
В Борском районе в этом году благоустроены 3 общественные территории
Также, в составе автомобильной дороги к нормативу привели мост через реку Сухая Сарма и путепровод через железнодорожные пути.
В Безенчукском районе досрочно завершен ремонт автодороги Никольское – Купино – Толстовка – Звезда
Игорь Осинькин: Мы были сильнее "Факела", наиграли на победу
Игорь Осинькин: Мы были сильнее "Факела", наиграли на победу
Третью смену в российских школах ликвидируют в 2023 году
Третью смену в российских школах ликвидируют в 2023 году
В Самаре пройдет фестиваль «Герой нашего времени»
В Самаре пройдет фестиваль «Герой нашего времени»
В Самарской области 30 сентября коронавирусом заболели ещё 1 782 человека
В Самарской области 30 сентября коронавирусом заболели ещё 1 782 человека
Самарский выпускник стал лицом профориентационного проекта «Билет в будущее»
Самарский выпускник стал лицом профориентационного проекта «Билет в будущее»
Патриарх Кирилл заболел коронавирусом
Патриарх Кирилл заболел коронавирусом
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.41
-1.04
EUR 55.41
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Капсула с землей Донбасса заняла почетное место в школьном музее села Борское

30 сентября 2022 12:43
140
Капсула с землей Донбасса заняла почетное место в школьном музее села Борское
Ценный экспонат с мемориала Саур-Могила в ДНР в музей школы № 2 имени Героя Российской Федерации П.Н. Немцова передали депутаты фракции «Единой России» в региональном парламенте.

С уникальным музеем, посвященным героическим землякам Борского района, депутатов-единороссов Александра Живайкина, Дмитрия Холина и Николая Сомова, познакомила директор образовательного учреждения Любовь Жабина.

Вице-спикер областного парламента Александр Живайкин в торжественной обстановке во время встречи с учениками и преподавательским коллективом передал в музей школы гильзу со священной землей кургана Саур-Могила, расположенного недалеко от побратима Самары – донецкого города Снежное. Во время Великой Отечественной войны в 1943 году за эту легендарную вершину велись кровопролитные бои.

«Если народ не знает свою историю, то не имеет будущего. Сегодня особенно важно помнить, что в годы Великой Отечественной войны представители Самарского края, в том числе уроженцы Борского района, с оружием в руках освобождали территорию Советского Союза и Европы от фашистской чумы двадцатого века. После поездок депутатов Самарской Губернской Думы на Донбасс и благодаря работе самарских волонтеров стали открываться героические имена наших земляков, освобождавших донецкую землю и погибших во время ожесточенных боев против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Так, в ходе поисковой работы удалось установить несколько имен. Среди них - Балабанов Вениамин Иванович, уроженец села Борское», - сказал вице-спикер.

Напомним, что ранее делегация из Самары передала в Снежнянский музей боевой славы в ДНР капсулу с землей с Родины бойцов и командиров, родившихся в Самарской области и отдавших жизнь за свободу от нацистов на земле Донбасса в годы Великой отечественной войны.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
30 сентября 2022  13:04
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
120
Самарцы приглашаются к участию в конкурсе на лучший дизайн лимитированных транспортных карт 
30 сентября 2022  12:52
Самарцы приглашаются к участию в конкурсе на лучший дизайн лимитированных транспортных карт 
127
В Самарской области запущен чат-бот по мобилизации
30 сентября 2022  11:51
В Самарской области запущен чат-бот по мобилизации
139
В Самаре ограничат движение в центре города в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ»
30 сентября 2022  10:19
В Самаре ограничат движение в центре города в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ»
345
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%
30 сентября 2022  10:15
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%
179
Весь список