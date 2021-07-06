Как работает закон фракции «Единой России» об «удаленке» в условиях новой волны коронавируса

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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией многие регионы объявили о переводе части сотрудников на удаленную работу. Такие меры ввели, в частности, Ленинградская, Оренбургская, Пензенская, Волгоградская области, Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ и Москва.

При этом формат дистанционной работы в целом стал более востребованным вне зависимости от коронавирусных ограничений. Согласно исследованиям, весной в России удаленно работали более 3 млн человек — порядка 5,5% от общего числа. А в долгосрочной перспективе эта цифра может вырасти до 10% — или 5,5 млн человек, прогнозируют в Минтруда. Годом ранее, до пандемии, официально дистанционных работников было лишь порядка 30 тысяч. И их права не всегда четко регулировались законодательно.

В связи с этим фракция «Единой России» разработала и внесла поправки в Трудовой кодекс. Они закрепили права и обязанности работников и работодателей при различных формах удаленной занятости. С распространением ковида эти нормы не теряют актуальности, считает первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Вопрос перехода на «удаленку» уже полностью урегулирован. Это и условия временного перевода, защита прав работников при этом. Те условия, которые должен соблюсти законодатель. При участии «Единой России» была создана рабочая группа, которая следит за применением закона совместно с профсоюзами и работодателями. Нарушений или споров, которые возникли в связи с реализацией положений этого закона, зафиксировано не было», — отметил Андрей Исаев.

Фракция партии продолжит работу над совершенствованием трудового законодательства. В частности, остался неурегулированным вопрос о ненормированном рабочем дне, заключении срочных трудовых договоров, электронном документообороте. Он будет решаться уже в новом созыве Госдумы, резюмировал Андрей Исаев.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) подтвердили – пока массовых запросов на усовершенствование закона от работников не поступало.

«Он еще мало работает, и во многом удаленная работа зависит от волн пандемии. Но сейчас мы уже наблюдаем, что сама организация труда вышла на определенный уровень, когда те, кто могут работать на «удаленке», уже это делают. А новых сотрудников особо не отправляют - есть специфика: существуют специальности, которые не могут работать дистанционно. Поэтому пока никакого потока дополнительных предложений нет. Но мы готовы рассматривать их и решать любые такие вопросы», - отметил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Скорее всего, в России будет развиваться частичная «удаленка» - комбинированный способ организации труда, когда человек трудится определенное время на рабочем месте в коллективе. «Есть, конечно, какие-то отдельные вопросы, которые можно решать удаленно. Но это не дает большого выигрыша работодателю, поэтому бурного роста не ожидается», - считает он.

Пандемия стала серьезным испытанием для промышленности, бизнеса и экономики страны в целом, отмечают самарские предприниматели. Этот кризис — самый серьезный за последние десятилетия. Многие российские компании закрылись или перешли на удаленный режим работы.

Законопроект «Единой России» «об удаленке» направлен в первую очередь на защиту прав работников. При этом в создании проекта поправок участвовали сами работодатели — в итоговом тексте документа учтены пожелания обеих сторон, напомнил председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

Поправки определяют понятия дистанционной работы в целом, а также временной удаленной занятости, которая не может длиться более полугода, и комбинированной, предполагающей совмещение работы из дома и из офиса. Вид дистанционной занятости закрепляется в трудовом договоре или допсоглашении к нему. В Трудовом кодексе также появилась норма, согласно которой удаленная работа не может быть основанием для снижения заработной платы.

«Изменения в Трудовом кодексе должны защитить права «дистанционных» и временно «удаленных» работников. Поправки закрепляют право работника на удаленке быть оффлайн — и все задачи, которые он по поручению руководства выполняет после окончания рабочего дня, будут оплачиваться как сверхурочные. Дистанционный работник и работодатель могут обмениваться документами в любой удобной для них форме —и электронная подпись для этого не понадобится», - подчеркнул Котельников.

В январе вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые защитили права удаленных работников – их разработала и обеспечила принятие в Госдуме фракция «Единой России». Поводом послужил массовый перевод сотрудников офисов и предприятий в режим удаленной работы в связи с пандемией коронавируса, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"