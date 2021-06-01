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В Самаре отметили День защиты детей: ФОТО
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Инициатива «Единой России» об усилении финансирования студотрядов региона поддержана правительством СО

1 июня 2021 18:23
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Законопроект представят на рассмотрение губдумы. Если он будет принят, средства на повышенные субсидии учтут в региональном бюджете.

Фракция «Единой России» в Самарской губернской думе обсудила законодательную инициативу об усилении финансирования студенческих отрядов в регионе. Авторы законопроекта предлагают увеличить поддержку для таких молодежных объединений в шесть раз.

Инициатива уже получила одобрение областного правительства, рассказала председатель постоянного думского комитета по образованию и науке Татьяна Бодрова.

«Законопроект актуален: несколько дней назад в области открылся очередной трудовой семестр для студенческих отрядов. Инициативу изучили в правительстве Самарской области, мнение губернатора Дмитрия Азарова — он должен вступить в силу не 1 сентября, как предполагалось, а 1 августа 2021 года», — отметила Татьяна Бодрова.

Поддержать законопроект общим решением фракции предложил ее руководитель Александр Живайкин. Он подчеркнул, что финансовая основа для этой поддержки уже определена.

«Средства, которые необходимы для реализации законодательной инициативы, найдены. Уже в этом месяце мы можем внести в парламент этот законопроект от фракции, ещё раз рассмотреть на профильном комитете и принять на внеочередном заседании Самарской губернской думы», — сказал депутат.

Фракция «Единой России» добивается, чтобы ежегодно в бюджете губернии закладывалось 12 миллионов рублей на функционирование студенческих отрядов — сейчас сумма субсидий не превышает 2 миллионов рублей.

Авторы законопроекта считают, что регион может активнее поддерживать текущую деятельность студотрядов, помогать вести обучение по профессиональным программам, обеспечивать функционирование ресурсного центра. Средства нужны на оплату расходов, связанных с участием студотрядов в мероприятиях разного уровня, а также на другие цели, направленные на их развитие.

«Студенческие отряды – это самое действенное направление в работе с молодежью, в ее трудоустройстве. Это также важный фактор воспитания в наших молодых людях патриотизма и морально-волевых качеств. Это движение необходимо поддерживать на законодательном уровне», — сказала ранее Татьяна Бодрова.

В Самарской области функционирует 69 отрядов общей численностью более 2500 человек. Молодые люди работают по восьми направлениям: проводниками, в строительных, педагогических, медицинских, сельскохозяйственных, сервисных, специализированных, путинных отрядах.

Поддержка молодежи является одним из приоритетных направлений Стратегии лидерства Самарской области, сформированной три года назад по инициативе Дмитрия Азарова и при участии тысяч жителей региона.

Одной из новых мер поддержки стали выплаты для молодых людей, остающихся в регионе. Дмитрий Азаров поручил правительству области в целях стимулирования подготовки кадров предоставить субсидии в размере 10 тысяч рублей всем выпускникам, которые в этом году поступят в вузы и ссузы губернии.

Теги: «Единая Россия» студотряды региона финансирование

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