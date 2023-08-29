Губернатор Дмитрий Азаров в Самаре встретился с секретарем Общественной палаты РФ

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Во вторник, 29 августа, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с секретарем Общественной палаты Российской Федерации Лидией Михеевой. Во встрече также принял участие Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

Сегодня в Самаре во Дворце спорта им.Высоцкого стартовал масштабный форум «Сообщество», организованный Общественной палатой Российской Федерации. На форуме обсуждают развитие региона и страны по самым разным направлениям - от поддержки военнослужащих до культурной политики и креативных индустрий. В форуме принимают участие представители более чем из 70 регионов страны - это участники НКО, эксперты, руководители органов власти, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, меценаты и все, кто неравнодушен к процессам, происходящим в гражданском обществе.

Губернатор Дмитрий Азаров на встрече с секретарем Общественной палаты РФ Лидией Михеевой поблагодарил за то, что Самара выбрана местом проведения форума «Сообщество».

«От всей души благодарю за принятое решение о проведении форума здесь, на самарской земле. Конечно, Виктору Александровичу Сойферу огромное спасибо. Понимаю, что это признание его заслуг, в первую очередь, и Общественной палаты Самарской области, - сказал Дмитрий Азаров. - Очень надеюсь, что форум будет продуктивным. Мы впервые проводим такое мероприятие, хотя, конечно же, опыт взаимодействия с Общественной палатой у нас достаточно обширный. У нас проходили выездные заседания комиссии, совместное заседание комиссии Госсовета и Общественной палаты. Очень рад, что теперь вот такой значимый форум проходит на самарской земле. И сердечно вас за это благодарю».

Лидия Михеева отметила, что на участие в форуме «Сообщество» в Самаре зарегистрировались представители 71 субъекта РФ, и оценила уровень организации мероприятия.

«Мы вас тоже благодарим. Нам всегда приятно приехать в тот регион, который нас с удовольствием ждет, рад видеть. Огромное вам спасибо за то, что вы нас приняли. Выбрана прекрасная площадка для проведения форума, - сказала секретарь Общественной палаты Российской Федерации, - Мы, конечно, тоже рассчитываем на продолжение нашего сотрудничества по всем направлениям, в том числе и по направлениям общественного контроля, общественной экспертизы, по развитию различных социальных и благотворительных проектов».

В рамках форума особое внимание уделено работе НКО, реализации социально значимых инициатив, мерах их поддержки. Во Дворце спорта им.Высоцкого организована выставка с презентациями лучших проектов и практик самарских НКО.

«Осматривала замечательную выставку - невозможно оторваться, такие славные люди, такие интересные проекты. Сердце трогает каждый стенд, все молодцы. Все ребята - энтузиасты и такие вдохновляющие люди, после знакомства с которыми твердо уверена, что у региона все будет хорошо, - отметила Лидия Михеева. - Люди сами придумывают замечательные идеи в сфере экологии, социальной поддержки, сами организуются, не «сверху», а от сердца делают».

Секретарь Общественной палаты РФ высокого оценила то, что в Самарской области выстроена эффективная система по поддержке НКО. Дмитрий Азаров подчеркнул, что в Самарской области всестороннее поддерживают гражданские инициативы, которые важны и полезны для общества, региона, его жителей. «Мы стараемся поддерживать активность людей, понимая, что в этом главный драйвер, главный локомотив движения вперед. В этом у меня нет никаких сомнений», - сказал губернатор.

Лидия Михеева обратила внимание на то, что в Самарской области активно развито волонтерское движение, в которое вовлечено порядка 30 тысяч человек.

«В конкурсе по волонтерскому движению мы традиционно находимся в первой тройке, становимся победителями различных конкурсов, недавно у нас прошла ДоброКонференция с участием 88 субъектов страны. Стараемся поддерживать волонтерское движение. Понимаю, что без такого соработничества достигать результата просто невозможно», - сказал губернатор.

«Это очень хорошо. Сегодня мы на вашем примере показываем другим регионам, как это можно сделать, организовать», - сказала Лидия Михеева.

«Уверен, что нам есть чему поучиться. Как всегда, мы с удовольствием берем лучший опыт других регионов на вооружение», - отметил глава региона.

Фото: Светлана Осьмачкина