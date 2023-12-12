Губернатор Дмитрий Азаров в День Конституции России вручил паспорта тольяттинским школьникам

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Во вторник, 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Тольятти. В музее образовательного центра «Галактика» руководитель региона вручил паспорта землякам 14-летнего возраста. Документ получили 18 школьников, которые добились значительных достижений в учебе, спорте или общественной деятельности.

Торжественная церемония прошла в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!», которая организована Российским движением детей и молодежи «Движение Первых». Оно было создано в стране при поддержке Президента Владимира Путина и объединило самых активных школьников различных возрастов.

«Сегодня знаменательный день для нашей страны, для каждого гражданина Российской Федерации и для вас. Потому что сегодня вы получите паспорта в государственный праздник, в день 30-летия российской Конституции, что добавляет торжественности этому важнейшему событию в жизни каждого человека. Уверен, что память об этом дне вы пронесете через всю жизнь, а самое главное – будете расти достойными гражданами великой страны, – обратился Дмитрий Азаров к школьникам. – Наша страна прекрасна и необъятна. Здесь живут в мире и согласии люди разны национальностей, религиозных конфессий. Конституция говорит о том, что мы – многонациональный народ Российской Федерации, объединенный единой судьбой своей земли. И это ощущение единства судьбы всего российского народа дает нам силу, вселяет в нас веру в Победу, несмотря ни на какие происки врагов, конечно же, формирует мужество, истинный патриотизм. Потому что наш гражданский долг, гражданина своей страны быть патриотом нашей великой Родины – России. Нам есть чем гордиться».

Руководитель области отметил, что страна прошла непростой путь в истории своего развития, становления государственности. «Во многом благодаря трудам и ратным подвигам наших предков сегодня наша страна по-настоящему великая и могучая, – сказал глава региона. – Очень важно, чтобы каждый гражданин страны, будучи истинным патриотом, вносил свой вклад в сохранение исторической правды, которую зачастую пытаются переврать и переписать, не забывая о славных героических и трагических страницах истории нашей страны, не забывая и не предавая памяти героев нашего Отечества всех времен. Очень важно, чтобы каждый гражданин страны вносил свой вклад в созидание, развитие, преумножение». Без ежедневной работы каждого гражданина сохранить мощь российского государства, территориальную целостность, единство, возможность жить по своим суверенным законам, основанных на традициях нашего народа, исходя из собственного видения и понимания ситуации, а не под диктовку иностранных государств, просто невозможно, считает Дмитрий Азаров.

«Каждый гражданин страны сегодня вносит вклад в укрепление обороноспособности, в оказание помощи нашим защитникам Отечества, героям. Здесь, в этом зале – сын и дочь героев, защитников Отечества, которые сейчас с оружием в руках отстаивают наши принципы, наше конституционное право на суверенитет. Мы гордимся нашими героями и защитниками, – отметил губернатор. – Сегодня мы помогаем нашим воинам всем, чем можем, приближая нашу победу».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня важно позаботиться о каждой семье военнослужащего. Это одна из главных задач органов власти и каждого гражданина России. «Сердцем мы должны чувствовать благодарность защитникам Отечества и семьям героев. И это чувство не должно оставаться только в словах, своими делами мы должны помогать защитникам, героям и их семьям, преодолеть, вселить уверенность и мужество нашей победы и вместе победить. И вносить свой вклад в развитие новых технологий, научных открытий, в нашу производственную и промышленную мощь, в создание новых, важных и нужных зданий и сооружений для нашей страны – новых дорог, мостов, новых школ. Все это в наших руках. От наших усилий зависит будущее нашей страны, ее процветание и благополучие нашего многонационального российского народа. И я надеюсь, что каждый из вас и сегодня вносит свой вклад в развитие нашей страны, сохранение исторической памяти, преумножение достигнутого», – обратился к школьникам глава региона.

Он добавил, что главная задача для ребят – добросовестная учеба, чтобы вырасти достойными гражданами своей страны. Дмитрий Азаров пожелал школьникам успехов: «Успех нашей великой Родины складывается из успеха каждого из вас, каждого гражданина страны. И понимая это, сегодня в нашей стране благодаря Президенту, гаранту Конституции, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину делается очень многое. Именно Владимир Владимирович Путин инициировал национальные проекты, которые определили цели развития нашей страны. И наметил четкий план достижения этих целей. И во главе угла – главная задача национальных проектов: чтобы люди в нашей стране имели возможность реализовать свои таланты, жили долго и счастливо, все на это нацелено».

И для этого в Самарской области создаются все необходимые условия: возводятся новые детские сады и школы, реконструируются ранее построенные, оснащаются самым современным оборудованием и учебными материалами, основанными на лучших традициях российской педагогики. Развиваются университеты, которые побеждают во всероссийских конкурсах, в том числе «Передовые инженерные школы», в порядок приводятся колледжи и техникумы. «Сегодня очень востребован человек труда, который своими руками созидает и создает новые машины, механизмы, товары для людей, строит новые здания и инфраструктуру. И без подготовки, знаний невозможно стать успешным человеком, достигнуть высот профессионального мастерства», – считает губернатор.

Он добавил, что появляются новые поликлиники и спортивные объекты, современные общественные пространства – парки и скверы, новая набережная. «Все это делается для того, чтобы каждый из вас жил достойно, учился, имел возможность получать новые знания, заниматься спортом, творчеством, проводить время с родными и близкими, своей семьей и друзьями, – сказал Дмитрий Азаров. – Мы не откладываем это на потом несмотря на то, что сегодня наши недруги создают нам огромные проблемы, фактически развернув войну против нашей страны: экономическую, информационную, создав условия военного конфликта, подтолкнув к этому соседнее государство – Украину, которая потеряла свой суверенитет, предала свою Конституцию и действует только по указке иностранных государств. Несмотря на все эти сложности, сегодня и сейчас, наше государство, Президент страны создает условия для развития каждого города, каждого поселка».

Он отметил, что глава государства особое внимание уделяет поддержке семей с детьми. Именно поэтому Владимир Путин объявил следующий год Годом семьи. «На будущий год в Самарской области мы значительно увеличиваем меры поддержки семей с детьми, – подчеркнул Дмитрий Азаров и выразил уверенность в том, что усилия государства принесут свои результаты. – Я очень надеюсь, что каждый из вас приложит усилия для того, чтобы получить знания, используя все возможности. А Россия – страна возможностей. Для вас открыты все дороги».

Глава региона также выразил уверенность, что школьники сделают правильный выбор в профессии, основываясь на своих талантах, советах учителей и наставников, а также родителей. «Надеюсь, что вы сможете сделать максимум в той или иной сфере, которой займетесь, внести свой значительный, заметный вклад, чем бы вы не занимались, в развитие нашей страны, укрепление ее мощи, увеличение ее благосостояния, в создание условий, чтобы каждому человеку, который живет в нашей стране, в нашем регионе, городе, живет с вами по соседству с каждым днем становилось все лучше. Это справедливо. И справедливость находится в основе главного закона нашей страны – Конституции Российской Федерации. Закона, который скрепляет наш народ, утверждает наш суверенитет. Мы должны гордиться тем, что мы строим свое будущее, исходя из собственных принципов, традиций нашего народа, а не по указке. Потому что только народовластие, утвержденное в нашей Конституции, и создает условие развития нашего государства», – обратился к школьникам Дмитрий Азаров.

Среди тех, кто получил свой первый паспорт, ученик седьмого класса тольяттинской школы №41, волонтер, активист Движения Первых и наставник Орлят России Артемий Парфенов. «Вместе со своими сверстниками мы помогаем людям, которые нуждаются в нашей поддержке, помогаем в организации различных мероприятий школьных и городских, – рассказал он. – Я очень долго ждал получения паспорта, и сегодня испытываю волнение, потому что документ еще раз определяет статус гражданина России».

«Мне очень приятно, что я стала гражданином России. Это очень знаменательный для меня день», – поделилась ученица тольяттинской школы №32 Злата Степанова. Она является лауреатом, призером и победителем международных, всероссийских и областных творческих конкурсов.

«День Конституции – знаковый праздник для нашей страны. Получить первый паспорт в этот день – большая честь для наших ребят. Каждый из них является примером для своих сверстников и добился успехов в науке, творчестве, спорте или общественной жизни. Они получили паспорт Российской Федерации, а это значит, что каждый из них получил определенные права и обязанности: готовность трудиться на благо нашей страны, с гордостью хранить ее великую историю», – отметила Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Самарской области.

После торжественного вручения паспортов глава региона стал участником Всероссийского проекта «Классные встречи», в рамках которого ребята смогли задать Дмитрию Азарову интересующие их вопросы, спросить совета. Кроме того, ребята поинтересовались могут ли они после получения паспорта посетить международную выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Напомним, каждый регион страны, в том числе Самарская область, представляет свои достижения в различных сферах: здравоохранении, образовании, промышленности, технологиях, культуре, спорте и т.д. «Я обещаю вам, что вы – все, кто присутствует на встрече, кто хочет – сможете побывать на выставке в следующем году. Выберем дни каникул, согласуем с родителями, чтобы у вас была возможность познакомиться с достижениями нашего региона», – ответил губернатор.

Ребята обратились к губернатору с просьбой о создании школьного движения, подобного проекту «Голос Поколения», направленного на развитие управленческого потенциала молодежи страны, участие в котором могут принимать молодых люди с 23 лет. «Там очень интересные образовательные программы, которые хотелось бы изучать уже сейчас. Можем ли мы что-то подобное создать в Самарской области для школьников при вашей поддержке», – обратились ученики.

«Все доброе, созидательное, направленное на укрепление нашей страны, единства в нашем обществе обязательно будем поддерживать, а тем более, если есть в этом потребность и заинтересованность», – отметил Димитрий Азаров и обратил внимание на ряд проектов в сфере молодежной политики, которые успешно реализуются. Глава региона напомнил, что именно по этой причине в регионе создано министерство молодежной политики, которое нацелено на поддержку инициатив молодежи.

«Вы все активные ребята, во многом лидеры общественного мнения среди своих сверстников. Нам очень важно, чтобы как можно больше людей, граждан страны были вовлечены в орбиту добрых дела, созидательных процессов, которые происходят на нашей земле», – добавил Дмитрий Азаров.

Во время беседы школьники поинтересовались у губернатора, на чем сейчас сконцентрирована его работа. Глава региона ответил, что среди первоочередных задач – поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, а также обеспечение стабильной работы предприятий, особенно – оборонно-промышленного комплекса. Под пристальным вниманием находится реализация национальных проектов, инициированных главой государства. «Главное мерило – результат. В работе губернатора нет мелочей. Что важнее – открытие и создание новых производств либо внимание к конкретному человеку, внимание к конкретной семье военнослужащего? Несравнимые совершенно вещи – и то важно, и другое», – подчеркнул Дмитрий Азаров и напомнил, что главное достояние Самарской земли – люди, и работа всегда строится на взаимодействии с ними.

Также школьники расспросили губернатора о личных увлечениях и любимых видах спорта, поинтересовались о его наставниках и педагогах, которые сыграли большую роль в развитии его профессионального пути, а также о многом другом.

В завершении беседы ребята также передали главе региона письма от участников «Движения Первых» для защитников Родины, героев, которые сегодня отстаивают суверенитет страны в зоне СВО. «Спасибо большое, обязательно передадим туда, в зону специальной военной операции, на передовую, – заверил губернатор. – Не раз довозил туда в том числе письма от школьников. Это очень важно для наших бойцов. Они должны быть уверены, что здесь о них ни на минуту не забывают, благодарят их и молятся, поддерживают как могут. Чтобы эта связь с родной землей ни на минуту не прерывалась».

После общения ребята вместе с губернатором опломбировали капсулу времени с пожеланиями к подросткам, которые будут получать паспорта через 10 лет, и пожеланиями развития своей Родине – России. Капсула будет храниться в музее образовательного центра «Галактика».

Всего в этом году в торжественной обстановке главный документ гражданина России получили более 800 юных жителей Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области