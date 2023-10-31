Я нашел ошибку
Главные новости:
Лозунг Большого этнографического диктанта 2023 года «Народов много – страна одна» приобретает особый смысл в канун Дня народного единства.
«Народов много – страна одна!»: жителей региона приглашают написать «Большой этнографический диктант–2023»
Сегодня акцент – на уборку улично-дорожной сети (УДС).
В Самаре обсудили актуальные работы по подготовке спецтехники и площадок для приема снега
В честь Дня народного единства в Москве с площадки на ВДНХ в путешествие по стране отправится первый мультимедийный просветительский автопоезд-трансформер.
Материалы проекта «Билет в будущее» поедут по стране в составе экспозиций автопоезда «Россия-Моя история»
Дмитрий Азаров отметил, что в последние годы в регионе успешно выполняется задача по обновлению дорожной сети.
Губернатор Дмитрий Азаров назначил Ивана Пивкина министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области
Вчера, 30 октября, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» самарские хоккеисты начали очередную четырехматчевую домашнюю серию.
Летчики» одержали крупную победу над чемпионом ВХЛ "Химиком" - 4:1
Наиболее аварийно-опасным периодом года является межсезонье.
Обращение Главного госинспектора БДД СО полковника полиции Юрия Некрасова
Штраф за отсутствие зимней резины составит 500 рублей.
ГИБДД СО: когда обувать зимнюю резину
Так, только в октябре 2023 года в нацпроект вступили ООО «БизнесТрансСервис», ООО «РАДНА» и ООО «Арсенал Атлета».
Всё новые предприятия губернии вовлекаются в нацпроект «Производительность труда»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.24
0.02
EUR 98.62
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Губернатор Дмитрий Азаров назначил Ивана Пивкина министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области

31 октября 2023 15:17
159
Дмитрий Азаров отметил, что в последние годы в регионе успешно выполняется задача по обновлению дорожной сети.

Решением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на должность министра транспорта и автомобильных дорог региона назначен Иван Пивкин.

Дмитрий Азаров, заслушав доклад Ивана Пивкина о результатах деятельности министерства за предыдущий период, отметил, что в последние годы в регионе успешно выполняется задача по обновлению дорожной сети. «У нас с опережением графиков решается задача по приведению в нормативное состояние дорог Самарско-Тольяттинской агломерации и Самарской области в целом. Это неоднократно отмечалось на федеральном уровне. В последние годы наш регион, как лидер в стране по дорожному строительству и приведению автомобильных дорог в нормативное состояние, трижды получал от заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина награду «Золотой каток», — сказал глава региона.

Отдельно губернатор отметил, что в регионе с опережением графиков реализуются масштабные проекты в сфере дорожного строительства. Так, на год раньше срока открыли развязку на улицах Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре, на полтора года быстрее был построен новый мост через реку Сок. «Такой темп, конечно, крайне важен. Я надеюсь, что такими же темпами при поддержке Правительства Российской Федерации мы будем реализовывать проект строительства магистрали Центральная в Самаре, — подчеркнул глава региона. – И здесь нужна настойчивость в отстаивании интересов региона на федеральном уровне, в первую очередь в министерстве транспорта».

Дмитрий Азаров обозначил ряд приоритетных задач в сфере дорожного строительства. В фокусе особого внимания — ключевые проекты, которые сейчас реализуются в Самарской области. В первую очередь, это мостовой переход через Волгу с трассой «Обход Тольятти». «Этот проект значим для нашего региона и для всей нашей страны, он, вне всякого сомнения, определяет успешную перспективу развития Самарской области на десятки лет вперед», — подчеркнул губернатор.

Еще одна очень важная задача – дальнейшее развитие отрасли общественного транспорта и решение вопросов по общественным перевозкам. Напомним, в этом году 58 автобусов поступили в Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель, Отрадный, Похвистнево, Похвистневский район. Самара получила 50 новых автобусов. «Мы с вами запланировали масштабное обновление парка автобусов – еще 210 единиц», — отметил глава региона. Как уточнил Иван Пивкин, поставка машин планируется в ближайшие месяцы. В Самару поступили 5 новых трамваев, ожидается еще 7.

Как отметил Дмитрий Азаров, важно не только обновлять парк автотранспорта, но и эффективно выстраивать маршрутную сеть — муниципалитеты активно развиваются, появляются новые востребованные территории, в том числе благодаря масштабному строительству жилья. «Все это надо учитывать, держать руку на пульсе. Конечно, очень важный аспект — решение задач по диспетчеризации не только межмуниципальных перевозок, что находится в прямой зоне вашей ответственности, но и муниципальных перевозок. Здесь работы очень много. Понятно, что надо обновлять подвижной состав, но, уверен, у нас большой нереализованный резерв с точки зрения диспетчеризации. Иван Иванович, настойчиво над этим надо работать», — обратился глава региона к Ивану Пивкину.

Как отметил губернатор, в фокусе внимания областного минтранса должны быть и перспективы развития электрического транспорта, в первую очередь на территории Самары. «Надо настойчиво добиваться от администрации города, чтобы планы воплощались в жизнь, а мы готовы помогать. Конечно, новый импульс развития транспортной сети даст строительство новой станции метрополитена. Кроме этого, есть задачи взаимодействия с нашими партнерами по водным перевозкам, по воздушным перевозкам, укрепление сотрудничества с Российскими железными дорогами. Иван Иванович, об этом ни на минуту нельзя забывать», — обратился к Ивану Пивкину губернатор.

Также Дмитрий Азаров подчеркнул, что регион продолжит восстанавливать мирную жизнь на Донбассе, помогать героическим жителям ДНР – и в этом активное участие принимает областной минтранс.

«Дмитрий Игоревич, у меня большое желание работать в вашей команде. Есть понимание ваших требований», — заверил Иван Пивкин.  «Задач много, но рассчитываю, что справимся», — сказал губернатор и пожелал руководителю министерства успехов.

 

Фото:   Андрей Савельев

Теги: БДД Дмитрий Азаров Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства Самарской области.
30 октября 2023, 21:35
Самарский губернатор обсудил с депутатами и общественностью проект бюджета региона
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства Самарской области. Политика
379
Важнейший для страны проект реализуется при активной поддержке региональных властей и губернатора Дмитрия Азарова.
30 октября 2023, 19:37
До конца 2023 года в Самарской области будет запущено серийное производство беспилотников
Важнейший для страны проект реализуется при активной поддержке региональных властей и губернатора Дмитрия Азарова. Политика
407
Дмитрий Азаров предложил создать Правительственную комиссию по повышению производительности труда. 
30 октября 2023, 17:59
На расширенном заседании Правительства назвали объем средств на выплаты самарцам по единому пособию в 2024 году
Дмитрий Азаров предложил создать Правительственную комиссию по повышению производительности труда.  Политика
822
В центре внимания
В Самаре изменится стоимость проезда по безлимитным картам
31 октября 2023  13:34
В Самаре изменится стоимость проезда по безлимитным картам
144
Дмитрий Азаров назначил министра имущественных отношений Самарского региона
31 октября 2023  13:17
Дмитрий Азаров назначил министра имущественных отношений Самарского региона
223
Отделения Почты России изменят график работы в связи с Днем народного единства
31 октября 2023  12:19
Отделения Почты России изменят график работы в связи с Днем народного единства
170
Важнейший для страны проект реализуется при активной поддержке региональных властей и губернатора Дмитрия Азарова.
30 октября 2023  19:37
До конца 2023 года в Самарской области будет запущено серийное производство беспилотников
409
В Самаре идут общественные обсуждения проекта бюджета Самарской области.
30 октября 2023  15:07
Дмитрий Азаров назвал приоритеты бюджета Самарской области на ближайшие три года
893
Весь список