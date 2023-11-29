«Горжусь Россией»: «Единая Россия» провела первую дискуссионную площадку перед Съездом

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские шашисты выиграли чемпионат России по спорту слепых
Самарские шашисты выиграли чемпионат России по спорту слепых
Порядка 80 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» выбрали электронную квитанцию
Порядка 80 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» выбрали электронную квитанцию
Актер из Самары Александр Волохов сыграет в фантастической комедии ТНТ «Кибердеревня» про космо-Россию
Актер из Самары сыграет в фантастической комедии ТНТ «Кибердеревня» про космо-Россию
В Самаре снесли более 400 павильонов для строительства автостанции на пр. Кирова
В Самаре убрали более 400 мест для строительства транспортного узла на пр. Кирова
Инженер из Самары перевел мошенникам более 60 000 рублей
Инженер из Самары перевел мошенникам более 60 000 рублей
В Самарской области содержание более 45 км трасс осуществляется в рамках контрактов жизненного цикла
В Самарской области содержание более 45 км трасс осуществляется в рамках контрактов жизненного цикла
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
Жители Самарского региона могут пройти профилактический медосмотр и диспансеризацию по месту работы
Жители Самарского региона могут пройти профилактический медосмотр и диспансеризацию по месту работы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.61
-0.09
EUR 97.07
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Декабрьские мероприятия пройдут в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Нас зовут Ваалом» в СОУНБ
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Горжусь Россией»: «Единая Россия» провела первую дискуссионную площадку перед Съездом

29 ноября 2023 12:20
118
«Горжусь Россией»: «Единая Россия» провела первую дискуссионную площадку перед Съездом
На ней собрались несколько сотен человек - ветераны и участники СВО, Герои России, врачи и учителя, военкоры, сторонники и активисты партии, молодогвардейцы и волонтёры.
 

«Единая Россия» провела на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области первую из трёх дискуссионных площадок в преддверии Съезда – «Горжусь Россией». Её участники рассказали о том, что они вкладывают в понятие «Гордость».

«Россия – это страна с великой историей, культурой, подарившая миру композиторов, писателей, художников, которыми восхищается весь мир. Страна великой науки, первой отправившей человека в открытый космос, освоившей первой мирный атом, страна великих ратных, спортивных и трудовых подвигов. Но гордимся мы не только прошлым, но и настоящим. Россия сегодня – это ядерная держава с одной из сильнейших армий мира. Один из ключевых игроков на рынке нефти и газа, зерна, вооружений, ядерных и космических технологий. Страна с самым сильным национальным лидером, которого знают и уважают во всём мире», - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, открывая работу площадки.

Он отметил, что последние два года для всех жителей страны стали важными с точки зрения формирования национальной гордости.

«В очередной раз десятки стран Запада руками украинских нацистов и оружием со всего мира пытаются сломить Россию. Идёт борьба за будущее страны и наших детей. Будущее нашей страны, будущее устройство мира решается сейчас на исконных русских землях – Донбасса, Запорожья, Херсонщины. Это означает, что выбора у нас нет: только Победа и достижение всех целей СВО, поставленных Верховным главнокомандующим», - сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что с началом СВО на «Единую Россию» лёг груз особой ответственности и партия оказывает поддержку новым регионам, бойцам и их семьям.

«Единая Россия» – это партия Президента. С первого дня мы – партия Победы. Это было и останется принципиальной позицией «Единой России». Мы приняли более 250 законов для противодействия внешнему давлению, поддержки людей, регионов, малого бизнеса. Сотни наших товарищей, депутатов различных уровней пошли добровольцами на фронт. В созданной Президентом рабочей группе по СВО мы решаем вопросы с выплатами, отпусками, реабилитацией раненых. По инициативе группы принято более 80 законов по поддержке бойцов и членов их семей, отработано более 40 тысяч обращений. Все региональные отделения партии включились в сбор и отправку гуманитарной помощи. Собрано и доставлено свыше 80 тысяч тонн грузов. Закуплено для наших подразделений спецтехники на сумму более 8,5 миллиардов рублей», - напомнил он.

При этом партия не отказалась от текущих задач в регионах и обеспечила исполнение наказов по народной программе.

«Сегодня главная наша задача – сохранить единство общества, помогать и содействовать каждому успеху: на заводе и стройках, на фронте, в помощи нуждающимся», - отметил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета подчеркнул, что России сейчас нужны три победы: на фронте, в тылу и в головах людей. В первую очередь - в головах молодёжи.

«Победа в головах – это первое условие побед на фронте, побед в науке, на производстве, в мирном строительстве. И во многом мы эту победу уже одержали. Наши воины массово совершают подвиги, как и наши деды в годы Великой Отечественной войны. Наша молодёжь – это не эгоистичные потребители, это десятки тысяч добровольцев на фронте и волонтёров по всей стране. Люди по всей стране приносят в наши волонтёрские центры посылки и письма для фронта, вяжут вещи, изготавливают свечи, плетут маскировочные сети. Тысячи предпринимателей собирают конвои для бойцов и мирных жителей. Разве можно не гордиться такими людьми и страной? Как можно с такими людьми сомневаться в Победе?» - сказал он.

В свою очередь председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов подчеркнул, что современная молодёжь из «книжных детей» превратилась в деятельных патриотов.

«Более 3 тысяч мальчишек и девчонок прошли через нашу гуманитарную миссию. И возвращаются во второй, третий, четвёртый раз, потому что ещё большой объём работы нужно выполнить. Более сотни наших волонтёров пошли служить Родине с оружием в руках. Я горжусь нашими мальчишками и девчонками, которые делают такую сложную и важную работу. Горжусь тем, что на них можно положиться. И что у них сформировалась позиция - верить, служить, бороться, пока есть силы. Фраза на нашей символике «Нам силы даёт наша верность Отчизне» - отпечаталась в наших сердцах», - сказал Антон Демидов.

Участники площадки отметили, что одним из главных поводов для гордости в новейшей истории России стало единение всех её жителей. Командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов подчеркнул, что это – одна из побед страны.

«У меня в подразделении 50% - обычные русские ребята со всех регионов, ещё 25% - чеченцы, а остальные 25% - это все национальности, какие только есть в России, а, может, и в мире. Иногда начинаю считать: какой же национальности у меня в отряде нет? И не нахожу её. Мы все объединились ради общей Победы. Я всегда об этом говорю с гордостью. Все мы и есть команда, которая, невзирая на наши национальности, вероисповедание, стала командой Президента», - сказал он.

С Владимиром Путиным Россия стала великим государством, способным защитить себя и дать будущее своим гражданам, отметили участники дискуссии.

«Владимира Путина поддержит вся страна. Его победа – это победа России. Если бы не решение Президента, неизвестно, какая бы участь ожидала всех нас. Наш Президент всегда опирается на волю и стремления россиян. Севастопольцы едины. Мы - вместе с Президентом», - сказала учитель истории из Севастополя Елена Лозина.

В заключение обсуждения Андрей Турчак подчеркнул, что сейчас каждый день у нашей страны появляются новые герои, достижения и победы. И нельзя о них забывать.

«Мы должны противостоять попыткам разобщения, провокациям, клевете. Не имеем с вами никакого права при успехе на фронте проигрывать в информационной войне. Труд каждого на своём рабочем месте, в общественном служении должен вести нас к Победе. Одной на всех. Победе, которой будут гордиться наши дети и наши внуки. За Президента, за большую и великую Россию», - заключил Андрей Турчак.

«Необходимо сделать всё возможное для того, чтобы выборы Президента стали дополнительным фактором консолидации общества, укрепления единства многонационального народа России. Это исключительно важно в условиях гибридной агрессии, развязанной против нашей страны. Каждый из нас своим трудом, своей поддержкой Президента и армии – приближает победу. Люди ежедневно видят, что в час трудностей и испытаний «Единая Россия» неизменно плечом к плечу вместе с ними», - отметил секретарь Самарского регионального отделения партии, глава региона Дмитрий Азаров.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские единороссы призвали сплотиться для защиты интересов народа и государства.
28 ноября 2023, 16:38
Дмитрий Азаров: партии снова предстоит показать пример общественной консолидации для защиты национальных интересов
Самарские единороссы призвали сплотиться для защиты интересов народа и государства. Политика
421
Предложения по модернизации и реконструкции медучреждений были внесены жителями региона в народную программу партии.
28 ноября 2023, 14:54
«Партийные десанты» проверили работу учреждений здравоохранения в Красноглинском и Куйбышевском районах Самары
Предложения по модернизации и реконструкции медучреждений были внесены жителями региона в народную программу партии. Политика
792
Подарки, песни, цветы и тёплые слова - для самых любимых   
24 ноября 2023, 17:35
Накануне Дня матери в самарском регионе поздравили многодетных мам и матерей участников СВО
Подарки, песни, цветы и тёплые слова - для самых любимых    Политика
840
В центре внимания
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
29 ноября 2023  13:21
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
83
Карту жителя Самарской области получили в этом году более 111 тысяч человек
29 ноября 2023  11:48
Карту жителя Самарской области получили в этом году более 111 тысяч человек
180
Яндекс Карты обновили панорамы Самары
29 ноября 2023  11:27
Яндекс Карты обновили панорамы Самары
145
Гости выставки смогут познакомиться с достижениями нашего региона в экономике и промышленности.
28 ноября 2023  18:01
30 ноября на выставке-форуме «Россия» пройдет День Самарской области
444
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
28 ноября 2023  13:48
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
412
Весь список