«Герои последнего боя»: в преддверии Дня Победы над милитаристской Японией в Самаре  провели памятную акцию 

На Центральном городском кладбище в Самаре активисты партпроекта «Историческая память» почтили память героев-земляков.

Вторая мировая война закончилась 3 сентября. Последние сражения с японцами происходили на Дальнем Востоке. Еще в 2021 году в Самаре открыли мемориальную доску в честь участников Великой отечественной и Советско-японской войн генерал-майоров Ивана Матюхина и Степана Жестакова. Их память увековечили на доме № 62 на улице Красноармейской, в котором жили командовавшие последним сражением Второй мировой войны, а впоследствии военные комиссары Куйбышевской области.

В ходе советско-японской войны они были командирами двух соединений Красной армии – 106-го и 111-го укреплённых районов 1-го Дальневосточного фронта. Матюхин и Жестаков с 9 августа по 3 сентября 1945 года успешно штурмовали крупнейшую в Азии горную крепость Дуннинского укрепрайона 3-й армии Японской империи, уничтожили и пленили его гарнизон.

В рамках акции «Герои последнего боя» активисты партпроекта «Историческая память» и волонтёры из «Молодой Гвардии» привели в порядок захоронение Степана Борисовича Жестакова и его супруги на городском кладбище: почистили каменные постаменты, убрали поросль, благоустроили территорию вокруг.

«Наша задача – помнить о героях, которые поставили точку в самой кровопролитной войне, завершив борьбу с фашизмом», - отмечают активисты партпроекта «Историческая память».

Кроме того, боевым успехам советской армии во многом способствовал полководческий талант маршала Александра Василевского. За эту операцию он второй раз был удостоен звания Героя Советского Союза.

Напомним, что несколько лет его службы связаны с Самарой и его бюст установлен на Аллее маршалов. В частях, которыми командовал Василевский, было много наших земляков, награждённых медалью «За победу над Японией».

В 1991 году Самарский Совет ветеранов-дальневосточников насчитывал свыше 6 тысяч самарцев - участников боев с японскими самураями у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, советско-японской войны 1945 года. Сейчас многих из них уже нет в живых. Но Победу над милитаристской Японией 3 сентября вместе с самарцами отметит участник тех событий - ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик, создатель телерадиокомпании СКАТ, почётный гражданин Самары Николай Пантелеевич Фоменко, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

