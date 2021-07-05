Генпрокуратура Белоруссии запросила у России выдачу певицы Анжелики Агурбаш

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Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Россию просьбу об экстрадиции певицы Анжелики Агурбаш, передает РИА Новости. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

Там пояснили, что в мае против Агурбаш возбудили уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды и розни и о публичном оскорблении президента. В частности, с августа прошлого года она публиковала в интернете материалы, направленные на возбуждение социальной вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и представителей власти, "выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя", а также оскорбления в адрес Александра Лукашенко, "соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений".

Суд санкционировал заключение певицы под стражу, добавили в Генпрокуратуре.

В конце прошлой неделе сама Агурбаш сообщила, что в Белоруссии против нее возбудили уголовное дело. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, уголовное дело находится в производстве Следственного комитета. В ведомстве также напомнили, что противоправные действия, в том числе публикации деструктивного характера в интернете, могут повлечь за собой ответственность вплоть до уголовной.

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников