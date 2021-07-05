Генпрокуратура Белоруссии запросила у России выдачу певицы Анжелики Агурбаш

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ведомстве подчеркнули, что лояльное отношение законодателей к владельцам недвижимости не распространяется на самовольное занятие земель и на самовольные постройки. 
Росреестр СО: законы, которые повлияют на владельцев недвижимости Самарской области
В связи с проведением работ по техническому перевооружению теплотрассы.
В Самаре по ул. А.Толстого будет временно ограничено движение транспорта
Цель конкурса — вовлечь талантливых школьников в научно-техническое творчество и реализацию инновационных проектов.
Пять проектов региона стали победителями всероссийского этапа конкурса «Шустрик»
За прошедшую неделю по своей вине из общественного транспорта было высажено 124 пассажира, на ярых «антимасочников»  было составлено 4 протокола.
Рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима в общественном транспорте Самары продолжаются
Депутаты считают, у пользователей должен быть выбор – смотреть весь контент или отфильтрованный алгоритмами.
Специалист по интернет-коммуникациям Никита Сазонов: «Рекомендательные сервисы нужно регулировать, но не жесткими запретами и нормами»
9 июля.
В Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Новый пункт будет работать на площадке Гостиного двора. Его стандартная мощность — до шести тысяч человек в сутки.
В Москве открывается крупнейший прививочный пункт в России
Схема связана с объявлениями о продаже автомобилей, недвижимости и медицинских масок на крупных интернет-площадках.
МВД РФ: выявлена новая схема дистанционного хищения денег со счетов россиян
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.35
-0.27
EUR 87.03
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Генпрокуратура Белоруссии запросила у России выдачу певицы Анжелики Агурбаш

5 июля 2021 14:16
136
В конце прошлой неделе сама Агурбаш сообщила, что в Белоруссии против нее возбудили уголовное дело.

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Россию просьбу об экстрадиции певицы Анжелики Агурбаш, передает РИА Новости. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

Там пояснили, что в мае против Агурбаш возбудили уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды и розни и о публичном оскорблении президента. В частности, с августа прошлого года она публиковала в интернете материалы, направленные на возбуждение социальной вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и представителей власти, "выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя", а также оскорбления в адрес Александра Лукашенко, "соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений".

Суд санкционировал заключение певицы под стражу, добавили в Генпрокуратуре.

В конце прошлой неделе сама Агурбаш сообщила, что в Белоруссии против нее возбудили уголовное дело. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, уголовное дело находится в производстве Следственного комитета. В ведомстве также напомнили, что противоправные действия, в том числе публикации деструктивного характера в интернете, могут повлечь за собой ответственность вплоть до уголовной.

 

Фото:   РИА Новости / Кирилл Каллиников

 

Теги: Агурбаш Белоруссия уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.
03 июля 2021, 17:58
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту убийства вдовы банкира
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Закон
739
Мужчина из Сызрани приехал в Октябрьск и украл кошелек
03 июля 2021, 11:16
Мужчина из Сызрани приехал в Октябрьск и украл кошелек
Деньги злоумышленник потратил на собственные нужды, а кошелек выбросил. Криминал
642
Лукашенко сообщил, что из этой страны в республику поступает большое количество оружия.
02 июля 2021, 20:09
Президент Белоруссии поручил полностью перекрыть границу с Украиной
Лукашенко сообщил, что из этой страны в республику поступает большое количество оружия. Политика
983
В центре внимания
Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram
5 июля 2021  11:29
Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram
184
В Самаре переименуют остановку Улица Энтузиастов»
5 июля 2021  10:34
В Самаре переименуют остановку «Улица Энтузиастов»
204
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
5 июля 2021  09:43
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
261
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлены 191 заболевших коронавирусом
4 июля 2021  13:12
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлен 191 заболевший коронавирусом
534
Сейчас главная задача – качественно выполнить работы текущего года.
2 июля 2021  20:17
В Жигулёвске Дмитрий Азаров провёл совещание, посвящённое качеству благоустройства общественных пространств
4384
Весь список