Финальным аккордом Дня воссоединения Крыма с Россией стал митинг-концерт «Русская весна» в Самаре

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Сегодня, 18 марта, по всей стране – от Камчатки до Калининграда – отмечают День воссоединения Крыма с Россией, восьмую годовщину присоединения Крыма и Севастополя к Российской Федерации. Многочисленные акции в поддержку Президента, Вооруженных сил России, жителей ЛНР и ДНР прошли во всех регионах России после признания независимости Луганской и Донецкой народных республик и начала освободительной спецоперации на Донбассе.

После исторического события 2014 года самоопределение россиян обрело новый фундамент: такого чувства гордости, патриотизма и единения не было в новейшей истории. По всей России 18 марта прошли митинги, концерты, выставки, викторины и флешмобы, лейтмотивом которых стал девиз «СвоихнеБросаем», «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!». Жители Самарской области также не только отметили праздник Крымской весны, но и выразили свою поддержку Президенту и жителям Донбасса.

Так, на центральной транспортной артерии Самары, Московском шоссе, на стене около территории бывшего государственного подшипникового завода №4 (Московское шоссе, лит Д к28А, от Луначарского до Киевской) создан тематический мурал «#СвоихНеБросаем». Телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» в вечернее время была подсвечена цветами георгиевской ленты. С 20.00 до 22.00 на фасаде здания Правительства Самарской области, а также на фасадах зданий в других муниципальных районах региона за счет комбинирования освещенных окон с окнами без света была скомпонована буква Z – визуальный символ миротворческой спецоперации на Донбассе. В сети интернет каждый неравнодушный житель Самарской области мог присоединиться к челенджу «#силаVправде», разместив видеоролик или фото в социальных сетях, на которых пара, взявшись за руки, визуально образует букву V. Школьники региона присоединились к онлайн-мероприятию «Непобедима! Широка! Горда!» и читали стихи о Родине и ее защитниках. С 17 по 30 марта на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы и на экране около СКК «Дворец спорта» на Молодогвардейской экспонируется выставка, в основе которой фотографии ТАСС, рассказывающие о впечатляющих результатах, достигнутых после возвращения Крымского полуострова в состав России. В их числе – масштабные инфраструктурные проекты, благодаря которым было налажено стабильное транспортное сообщение на полуострове, новые электростанции, природные заповедники, восстановленные исторические и культурные памятники архитектуры.

Кульминацией всех мероприятий 18 марта стал митинг-концерт «Русская весна», который прошел в столице региона во Дворце спорта. Предшествовал ему масштабный флешмоб #СвоихНеБросаем, который развернулся на площади возле Дворца спорта. Более 200 представителей общественных организаций Самарской области – Самарское региональное отделение Российских Студенческих Отрядов, Региональный штаб «МГЕР», молодежное сообщество «ЗаВолгу», молодежное правительство Самарской области, Самарский Союз Молодежи, Самарское региональное отделение «Поисковое движение России», АНО «Самарский центр развития добровольчества», а также студенческая молодежь – выстроились в Z-символ, держа над головой таблички цвета георгиевской ленточки. В ключевых точках буквы в руках участников флешмоба развевались флаги Самарской области, ДНР, ЛНР, Крыма и Севастополя.

Итоговое мероприятие началось с прямого включения концерта в столице нашей Родины, посвящённого восьмой годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией, в котором принял участие Президент страны Владимир Путин.

Глава государства обратился к россиянам: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединённые общей судьбой на своей земле, – это первые строчки основного закона страны, Конституции. И каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение. На своей земле, объединённые общей судьбой, – так наверняка думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле, и хотели жить общей судьбой со своей исторической Родиной – с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели. Поздравим прежде всего их с праздником, это их праздник. Поздравляем!»

Президент России отметил, что за это время Россия немало сделала для того, чтобы поднять Крым и Севастополь.

«Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу, невооружённым взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов. Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу, - заявил Владимир Путин. - Но дело не только в этих решениях. Дело в том, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жёсткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, – лучшее тому подтверждение. Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с этим государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией – это всё и есть то, что называется «геноцид».

Именно избавление людей от этих страданий, от этого геноцида стало основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции на Донбассе и на Украине, подчеркнул Глава государства.

Владимир Путин привел цитату из Священного Писания: «нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих».

И сегодня именно так героически действуют и воюют наши ребята в ходе операции на Донбассе: плечом к плечу, помогая, поддерживая друг друга, прикрывая своим телом от пули на поле боя. «Такого единения у нас давно не было», - признал Президент.

Еще одно высказывание, которое привел Владимир Владимирович, принадлежало одному из выдающихся военачальников, причисленных к лику святых, – Фёдору Ушакову, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения.

«Он сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда!» - заявил Глава России.

После включения из Лужников к участникам концерта-митинга в Самаре обратился Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Сегодня мы вместе, чтобы продемонстрировать всему миру наше единство. Сегодня мы вспоминаем исторические события восьмилетней давности, когда благодаря решительности и мужеству нашего Президента, единству нашего народа Крым вернулся в родную гавань. Крым - наш, он принят Россией, в ее заботливые объятия, и сегодня на этой земле мир и процветание. Я поздравляю вас с этим историческим событием, - сказал Губернатор. - Сегодня Россия, вновь откликнувшись на призыв о помощи жителей Донецкой и Луганской народных Республик, встала на защиту людей, их права на жизнь, на защиту нашей страны от ростков националистических идей, которые проросли у самых границ нашей Родины. Сегодня мы гордимся мужеством наших парней, защитников Донбасса и Луганской народной республики».

Глава региона поблагодарил всех жителей Самарской области, которые не остались равнодушными к чужой беде, которые собирают и отправляют эту помощь жителям Донбасса, заботливо принимают здесь людей, которые вынуждены были бежать от пуль и снарядов, защищая свою жизнь и жизнь своих детей.

«Я очень рад, что в это трудное для Донбасса время Самарская область стала для сотен людей вторым домом», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор уже несколько раз побывал в пунктах временного размещения вынужденных переселенцев, организованных в Самарской области. «У меня была возможность встретиться и поговорить с людьми, услышать их рассказы о той трагедии, о развязанной войне в отношении всех жителей. Я видел горе утрат и ужас в их глазах. Мы вместе и своих не бросаем», - заверил Глава региона.

Некоторые из вынужденных переселенцев приняли участие в самарском концерте-митинге. Среди них учитель русского языка и литературы из Донецка Ирина Брилева. В феврале из-за сильных обстрелов она была вынуждена с ребенком переехать в Самару, искать поддержку и помощь.

«У меня есть мечта - вернуться в свой родной регион, где остался мой супруг, мои родители, все мои родные и близкие, коллеги. Я желаю нашим ребятам - ополченцам и российской армии, чтобы скорее закончилась операция победой нашей Родины, - сказала Ирина Брилева. - Я хочу поблагодарить Президента Владимира Владимировича Путина, Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, всех неравнодушных самарцев».

Благодарность Губернатору, всем жителям региона и России за поддержку выразили студентки из Донецкой области Анастасия Голубоярова и Светлана Бискубская.

В поддержку решения Президента страны о проведении специальной операции высказался Герой Российской Федерации, председатель Совета Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары», Почетный гражданин Самарской области Александр Баранов.

«Я горжусь тем, что живу в Самарской области, которая была инициатором оказания помощи Донецкой и Луганской Народным Республикам, - сказал Александр Баранов. - Россия не потерпела создание нацистского государства рядом с собой. И мы поддерживаем нашего Президента в его решении о проведении специальной операции на Донбассе. Не бывает боевых действий без разрушений, жертв и потерь. К сожалению, они есть. И надо стойко переносить все тяготы и лишения, которые созданы для того, чтобы унизить Россию. Но это не пройдет. Мы вместе, и нас трудно победить».

Тема объединения, взаимопомощи и взаимной поддержки красной нитью проходила через весь концерт, финальным аккордом которого стало выступление Заслуженного артиста России Александра Маршала. Действительно, жители Самарского региона, как и всегда в трудные времена, продемонстрировали сплоченность, единение, неравнодушие к чужой беде. В кратчайшие сроки на территории области были созданы пункты приема гуманитарной помощи, сотни волонтеров ежедневно помогают гостям нашего региона, прибывшим из ЛНР и ДНР.

Первая 20-тонная фура с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР от Самарской области присоединилась к колонне из других регионов России 21 февраля 2022 года.

Сегодня с площади Куйбышева отправилось пять 20-тонных грузовиков с гуманитарной помощью, в том числе с продуктами от сельхозпроизводителей региона, стройматериалами, предметами первой необходимости. Старт автоколонне дал Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Глава региона Дмитрий Азаров.

«Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в сборе. Эта помощь сейчас очень важна», - отметил Дмитрий Азаров.

Евгений Бородин уже во второй раз отправляется в Донбасс за рулем фуры с гуманитарным грузом. Дорога займет 3 дня. «Там очень ждут эту помощь и благодарят самарцев», - признается водитель.

В сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса принял участие агрохолдинг «Василина», передавший 20 тонн муки.

«Своих не бросаем в беде, должна быть поддержка. И не только моральная, но и материальная помощь. Я думаю, там это очень нужно сейчас. Мы здесь сытые, одетые, а там люди голодают. Если мы не поможем, кто им поможет?», - сказал директор агрохолдинга Владимир Лизунов.

Строительные материалы для восстановления домов направила компания «Финстрой». «Мы знаем, что происходит сегодня в Донецкой и Луганской народных Республиках: сжигаются дома, разрушается инфраструктура, людям требуется помощь. Мы не могли остаться равнодушными», - рассказал директор компании Константин Лежень.

«Мы вместе, мы едины, а значит, мы непобедимы. Мы гордимся нашими воинами, которые сегодня защищают с оружием в руках мир без нацизма, отстаивают право на суверенитет нашей страны, свободы людей, которые хотят жить, следуя традициям своих предков и говорить на русском языке. Сегодня мы здесь, чтобы выразить поддержку нашим вооруженным силам, сказать свое «нет» распространению нацизма. За мир без нацизма, за Россию, за Президента!», - выразил свою позицию Дмитрий Азаров после окончания концерта-митинга.

Фото: правительство СО