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Экспертный совет «Единой России» одобрил ряд социально значимых законопроектов

16 марта 2022 11:11
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Экспертный совет «Единой России» одобрил ряд социально значимых законопроектов

Они расширяют права отдельных категорий граждан и предоставляют им дополнительные гарантии.

В первую очередь, речь идет о законопроекте «Единой России» о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Документ разработан вместе с Минобороны и распространит право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие меры соцзащиты на военнослужащих, которые задействованы в спецоперации. При этом категория получателей выплат может быть расширена.

«Потребуются дополнительные средства из федерального бюджета. Надеемся, что Правительство найдет их в рамках текущего бюджета», — сказал на заседании Экспертного совета «Единой России» 15 марта первый замруководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Также Экспертный совет одобрил два законопроекта, расширяющих права детей и инвалидов. Первый касается бесплатного обеспечения двухразовым питанием детей-инвалидов в школах вне зависимости от формы обучения. В настоящее время в законе об образовании четкого подхода к обеспечению их питанием нет. Инициативу «Единой России» поддержала комиссия по законопроектной деятельности Правительства.

Вторая инициатива даст право бесплатно бронировать места в самолете лицам, которые сопровождают детей до 12 лет или инвалидов. Выбор будет проходить из свободных мест. Это позволит им выбирать посадочное место рядом с сопровождающим лицом. Сейчас эта услуга зачастую является платной.

Помимо этого, «Единая Россия» предложила стимулировать занятость отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком за счет предоставления им возможности проходить профессиональное обучение и переобучение. Сейчас такая возможность есть у женщин, осуществляющих уход за детьми дошкольного возраста, безработных и предпенсионеров. При этом, по данным Минтруда, в 2020 году в декрете находилось 27 тысяч пап.

Ещё один законопроект «Единой России», который был одобрен Экспертным советом, создаст рынок доступного арендного жилья и поможет улучшить жилищные условия порядка 5 миллионам семей, рассматривающих найм в качестве долговременного решения жилищного вопроса. 

Документ разработан по поручению Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Согласно ему, 20% общего количества квартир в арендных домах должны сдаваться на льготных условиях, остальные — по рыночным ценам. Также законопроект определяет и механизмы государственно-частного партнерства для строительства наемных домов коммерческого использования и для уже предусмотренных социальных арендных домов.

«Регион сможет предоставлять льготную аренду востребованным специалистам, стимулируя их переезд. В России назрел запрос на создание рынка цивилизованной аренды жилья, когда будут защищены права всех сторон, а не как происходит сейчас, когда арендаторы жилья находятся на «птичьих правах» в снимаемой квартире», — подчеркнул депутат Госдумы Александр Якубовский, отметив, что Минстрой уже дал положительный отзыв на законопроект.

Ранее координатор федерального проекта "Единой России" "Историческая память", депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн предложил законодательно урегулировать работу Вечных огней. Инициатива прозвучала в ходе заседания оргкомитета "Наша Победа" в декабре прошлого года

"У нас сегодня на территории страны присутствует практически в каждом городе Вечный огонь, но порядок его работы никак не определён", — пояснил Хинштейн.

Теперь эта законодательная инициатива «Единой России» о безвозмездной поставке газа для Вечных огней получила поддержку, ее одобрил Президент, поручив Правительству и «Газпрому» проработать вопрос до 1 мая. Законопроект обеспечит бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти нa воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.

«Дополнительных расходов законопроект не повлечет, а наши коллеги-газовики готовы реализовать эту важную норму. На территории освобожденных территорий Донбасса тоже нет никаких сомнений, что Вечные огни будут гореть вечно», — подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета по информационным технологиям Александр Хинштейн.

Теги: Единая Россия

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