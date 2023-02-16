«Единая Россия» запускает Всероссийскую акцию «Диктант ЖКХ»

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Она поможет повысить правовую грамотность жителей многоквартирных домов.

Акция «Единой России» «Диктант ЖКХ» - это тест, который пройдет в очном и онлайн-формате в период с 14 февраля по 14 апреля 2023 года. Принять участие в нем может любой гражданин.

Каждое тестовое задание состоит из 30 вопросов, на прохождение отводится полчаса. По итогам успешно пройденного тестирования (не менее 25 правильных ответов из 30) участник получает электронный сертификат. Один участник может пройти тестирование неограниченное количество раз.

Онлайн жители смогут пройти тестирование на портале «Школа ЖКХ». Оно состоит из вопросов по управлению многоквартирным домом, предоставлению услуг ЖКХ, защите прав потребителей в этой сфере.

Также 1 марта по всей стране пройдет серия очных диктантов. Адреса для прохождения диктанта оффлайн будут объявлены доаолнительно.

Напомним, что акция «Диктант ЖКХ» – часть большой работы по жилищному просвещению, поддержке активных собственников, повышению качества работы ЖКХ, которую ведёт партия «Единая Россия» в рамках проектов «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя».