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«Единая Россия» запускает акцию «Собери ребёнка в школу» в регионах России и на Донбассе

27 июля 2022 12:44
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«Единая Россия» запускает акцию «Собери ребёнка в школу» в регионах России и на Донбассе

Активисты партии по всей стране помогут подготовить школьников к 1 сентября.

Ежегодно в рамках акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу» помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году партия распространит акцию на Донбасс и освобождённые территории, сообщила замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова в ходе гуманитарной миссии в ЛНР. Первую партию школьных комплектов — рюкзаки и канцелярские принадлежности — передали детям народной Республики представительницы женского комитета «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии Единой России» на встрече в Краснодоне. Их раздадут, в том числе, детям погибших военных.

«До начала нового учебного года остаётся чуть больше месяца. И мы прекрасно понимаем, что для мам и бабушек сейчас очень важной заботой и задачей является подготовка детей к новому учебному году. Нужно всё успеть, найти, купить. А с учётом того, что ситуация в народных республиках сейчас крайне непростая, эта задача усложняется. Поэтому в этом году мы проводим акцию «Собери ребёнка в школу» не только в регионах России, но и на Донбассе. Сегодня вместе с командой «Единой России» и «Молодой Гвардии» мы привезли первую партию школьных принадлежностей и вручаем их первоклашкам», — сказала Дарья Лантратова.

Как сообщил председатель МГЕР Антон Демидов, молодогвардейцы вместе с московским отделением «Единой России» уже отправили в ДНР три тонны гуманитарного груза — рюкзаки, тетради, фломастеры и ручки, пеналы для первоклассников и детские книги.

«Сбор помощи в рамках данной акции организован в наших отделениях по всей стране. Желающих помочь очень много. Доставка будет организована каждые две недели вместе с нашими волонтёрами. Отмечу, что большой запрос на помощь детям мы наблюдаем в Мариуполе», — рассказал Антон Демидов.

Партийная акция проводится ежегодно в рамках партийного проекта «Новая школа». Координатор партпроекта, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова, отметила, что помощь в регионах России ежегодно получают не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей.

«Единая Россия» организует более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. В этом году особое внимание надо уделить детям–вынужденным переселенцам из Донбасса и освобождённых территорий, поддержать, обеспечить нашим традиционным школьным рюкзачком со всеми необходимыми канцтоварами, чтобы они могли пойти в школы 1 сентября вместе с другими ребятами», — подчеркнула Алёна Аршинова.

Антон Родионов, координатор волонтерского центра партии «Единая Россия» в Самарской области, и. о. руководителя регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России»:

«Акция «Собери ребенка в школу» проходит в Самарской области ежегодно. В 2022 году в школы Самары придут больше 15 тысяч первоклассников. Из них около 1000 детей – из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Для них волонтеры уже подбирают школьные принадлежности и канцтовары в соответствии с возрастом. 

Кроме того, в пунктах временного размещения Самарской области находятся более 1,5 тысяч вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.  Среди прибывших - почти 400 детей. Из них многие впервые пойдут в школу в Самарской области. Очень хочется, чтобы первый школьный праздник стал одним из самых радостных дней их жизни. Для первоклассников мы хотим подготовить особые подарки. В подготовке подарков активное участие принимают депутаты Самарской губернской думы, актив местных отделений Партии, социально ответственный бизнес, НКО», - отметил Антон Родионов.

Теги: Единая Россия

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