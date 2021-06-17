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«Единая Россия» за пять лет выполнила предвыборную Программу в сфере образования и здравоохранения

17 июня 2021 17:27
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Реализация ее положений помогла, в том числе, оперативно ответить на вызовы пандемии.

Борьба с коронавирусом потребовала экстренных мер реагирования. В их числе — наделение Кабмина полномочиями по регулированию рынка лекарств и сферы медицинских услуг. «Единая Россия» обеспечила законодательные изменения в максимально сжатые сроки.

«Партия внесла и обеспечила принятие закона о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов. Это позволило сгладить проблему лекарственного обеспечения в отдаленных населенных пунктах. Упрощен и ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелобольных. Кроме того, затраты на покупку лекарств по рецепту врача можно вернуть с помощью социального налогового вычета. При поддержке партии принят закон, который устанавливает выплату по больничному не меньше МРОТ, даже если зарплата человека невысока», — отметил депутат Госдумы, член общественного совета проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Александр Петров. 

По инициативе партии также была законодательно обеспечена возможность получить удаленную консультацию врача с использованием сервисов телемедицины. Больничный теперь можно оформить в электронном виде. «Единая Россия» обеспечила принятие изменений в бюджет, за счет которых в разгар пандемии 18 млрд рублей выделили на строительство инфекционных стационаров. 

При этом, обратил внимание парламентарий, государство продолжило выполнять обязательства по развитию системы здравоохранения. Пять тысяч новых машин скорой помощи поступят в регионы уже до 2023 года, а в села и малые города поставят 500 мобильных медкомплексов для оказания помощи жителям. 

Параллельно совершенствуется система медицинской помощи, в том числе – для пациентов с онкологическими и редкими заболеваниями.

«Федеральный бюджет на здравоохранение в части лекарственного обеспечения теперь будет считаться буквально пофамильно. Каждый человек должен войти в федеральный регистр пациентов по нозологиям, где математически будет высчитываться, какие лекарства ему нужны и сколько они примерно стоят. Это означает, что должны быть выделены деньги на их лечение. Наконец, принята программа лечения орфанных заболеваний и создан фонд «Круг добра», — подчеркнул Александр Петров.

Партия последовательно работала и над мерами по сокращению контрафактных лекарственных средств. Теперь за распространение через интернет таких препаратов и биологически активных добавок предусмотрен штраф до 5 млн рублей и введено уголовное наказание до 12 лет лишения свободы. При этом упрощен ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелых больных. Для этого необходимо заключение врачебной комиссии.

В период пандемии быстрых решений потребовала и сфера образования. «Единая Россия» в рамках всероссийской акции «Помоги учиться дома» помогала встать на «анти-ковидные рельсы» и педагогам, и учащимся. Волонтеры и депутаты различных уровней, активисты и сторонники партии передали более 500 тысяч компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей. 

Также удалось избежать негативного влияния пандемии на строительство новых школ. При участии партпроекта «Новая школа» с 2016 года в регионах появилось 370 новых образовательных учреждений на 270 тысяч мест. Предполагается, что к 2024 году будет построено ещё более 1300 — больше, чем на миллион мест. Суммарное финансирование масштабной программы составит 750 млрд рублей, рассказала координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алёна Аршинова. Одновременно, подчеркнула она, идет привлечение новых кадров в образование.

«По нашей инициативе программа «Сельский учитель» реализуется с 2020 года. По ней выплачивается один миллион рублей молодым учителям, которые переехали на работу в сельскую местность, а в регионах Дальневосточного федерального округа — до двух миллионов. Эти деньги учителей не облагаются налогом на доходы. На эти цели с 2020 по 2022 годы предусмотрено более четырех млрд рублей. 1802 вакансии сельских школ уже закрыты за счет этой программы», — отметила Алёна Аршинова.

Важный фактор доступности среднего образования в малых городах и в сельской местности — транспортная обеспеченность. Решением этого вопроса в течение последних лет партия занимается вместе с региональными властями. 

«Мы продолжаем реализацию программы «Школьный автобус». С 2016 года в регионы их поставлено более девяти тысяч. А с этого года в регионы начнут поступать ежегодно не менее четырех тысяч школьных автобусов отечественного производства. Безопасных и современных. Всего до 2024 года в регионы будут направлено не менее 16 тысяч таких автобусов», — подчеркнула Алёна Аршинова.

Ещё одним решением, которое было принято при непосредственном участии «Единой России», стало введение во всех школах бесплатного горячего питания для младшеклассников по поручению Президента – его теперь получают 7,3 млн учеников. 

«Единая Россия» также добилась финансирования дополнительной поддержки учителей. С 1 сентября 2020 года классные руководители в школах ежемесячно получают доплату в размере пяти тысяч рублей. А с 1 сентября 2021 года такие выплаты станут получать и руководители учебных групп в сфере среднего профессионального образования — более 105 тысяч педагогов», - сказала Алена Аршинова.

Развитие как здравоохранения, так и образования требует привлечения в эту сферу молодых кадров, уверен ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева, победитель предварительного голосования «Единой России» Александр Мажуга. Этому способствует инициатива «Единой России» по созданию 45 тысяч новых бюджетных мест в вузах. Они будут выпускать специалистов, которые способны создавать, развивать и внедрять новые технологии, считает он.  

«Студенческие технопарки, бизнес-инкубаторы, и, конечно, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения также позволят студентам познакомиться с новейшими научными разработками, принять участие в исследованиях, повысить свой профессиональный уровень», — сказал Александр Мажуга.

9 июня Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная Программа 2016 года выполнена — она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы, передает пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР".

Теги: «Единая Россия» здравоохранение образование

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