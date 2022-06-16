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«Единая Россия» внесла законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий

16 июня 2022 13:38
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«Единая Россия» внесла законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий

 Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

После принятия документа они смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ. 

«Многие из этих людей ежедневно рискуют жизнью. Но статус «ветерана» сейчас им полагается только в случае ранения или увечья. Мы предлагаем устранить эту несправедливость и отметить всех, кто приехал на Донбасс лечить людей, строить дома, восстанавливать инфраструктуру и помогать налаживать мирную жизнь. Эти люди — герои, и они заслуживают не только общественного уважения, но и поддержки государства», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он также отметил, что статус «ветерана боевых действий» даст гражданскому персоналу в зоне СВО дополнительную социальную защиту государства.

«Рассчитываем, что наш законопроект будет рассмотрен и принят Госдумой в самые короткие сроки», — заключил он.

Ранее из Самары в город Снежное в ДНР ушел гуманитарный груз со спецтехникой и бригадами специалистов, которые помогают в восстановлении разрушенной коммунальной инфраструктуры 

«На Донбассе работают сейчас добровольцы из Самарской области: медики, педагоги, строители, дорожники, коммунальщики. Они ехали туда с одной целью – помочь людям как можно быстрее вернуться к мирной жизни. И это тоже непросто, требует огромных трудозатрат и времени. Многие из ребят рисковали жизнью, и вполне заслуживают присвоения иного статуса», - отметил координатор волонтерского центра партии Антон Родионов. 

Напомним, 26 марта Владимир Путин подписал закон «Единой России» о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине. Он распространяет на этих солдат и офицеров ряд мер социальной поддержки. Как отмечал Андрей Турчак, инициатива дает возможность подчеркнуть заслуги военнослужащих, задействованных в СВО, перед государством и обществом.

Теги: Единая Россия

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