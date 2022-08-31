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«Единая Россия» внесла законопроект о бесплатном социальном обслуживании инвалидов боевых действий

31 августа 2022 14:19
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В том числе - участников СВО.

Закрепить такое право «Единая Россия» предлагает также за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя и рядом других льготников, сообщил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Соцобслуживание этим людям уже положено, но сейчас им приходится за него платить», - пояснил он.

Андрей Турчак отметил, что власти отдельных регионов на своём уровне решили вопрос предоставления бесплатного соцобслуживания иным категориям граждан.

«В Москве, Татарстане, Ленинградской, Белгородской областях и ряде других субъектов социальные работники приходят к инвалидам боевых действий и ветеранам бесплатно. Приносят продукты, помогают с уборкой, ремонтом, другими бытовыми и юридическими вопросами. Законопроект «Единой России» сделает эти региональные практики общефедеральным правилом. И ещё одним звеном в системе комплексной социальной защиты наших воинов, участвующих в СВО», - заключил Андрей Турчак.

Отметим, сейчас бесплатное соцобслуживание предоставляют несовершеннолетним детям; лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных конфликтов; лицам, у которых на дату обращения за получением социальных услуг среднедушевой доход не превышает предельную величину для конкретного субъекта РФ.

Авторами документа также стали сенаторы Инна Святенко и Виктор Бондарев, а также депутаты Госдумы Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Артём Туров, Артём Бичаев и Игорь Кастюкевич.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ранее поставил задачу региональному Минздраву разработать регламент о выделении "зеленого коридора" для льготных категорий граждан: инвалидов и участников боевых действий для улучшения и оптимизации оказания медпомощи без ущерба другим пациентам. Кроме того, по мнению Дмитрия Азарова, такая "индикация" облегчит труд самих врачей.

Неоднократно поднимался и вопрос комплексного лечения в специализированных санаториях Самарской области. Многим инвалидам в силу возраста уже сложно проходить реабилитацию в санаториях за пределами региона. Секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров предложил проанализировать соответствие оборудования и наличие лекарств в самарских учреждениях и определить необходимость дооснащения санаториев для полноценной реабилитации участников боевых действий, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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