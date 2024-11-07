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«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета

7 ноября 2024 13:59
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«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета

Они предусматривают увеличение финансирования на реализацию положений народной программы партии по поддержке регионов, а также в сфере АПК, развития науки, культуры, спорта.

«Единая Россия» проработала поправки в бюджет с Правительством, отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

«По поручению Председателя партии обсудили поправки с комитетом Госдумы по бюджету и Минфином. В первую очередь, нужно увеличить финансирование развития региональной дорожной сети. На эти цели предлагаем дополнительно выделить 60 миллиардов рублей», – отметил он.

Также партия предлагает расширить финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» - на 7,1 миллиарда рублей. 13 миллиардов рублей дополнительно пойдут на льготный лизинг для АПК.

«Одно из направлений народной программы «Единой России» – поддержка спорта. Недавно Президент обратил внимание на то, что ежегодно в регионах будет появляться не менее 350 спортивных объектов. В первую очередь – в сельской местности. Чтобы расширить возможности для занятий спортом, предлагаем направить дополнительное финансирование на капремонт соответствующей инфраструктуры и её оснащение. И выделить на эти цели 7,8 миллиардов плюсом», – сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, расширится поддержка науки: на реализацию проектов под руководством ведущих ученых в вузах и научных организациях предлагается направить 7,1 миллиарда рублей дополнительно.

Увеличится объём финансирования на программу реабилитации и абилитации инвалидов – на 1,2 миллиарда. Поддержку по ней получат 1,7 миллиона человек.

Кроме того, «Единая Россия» предлагает выделить дополнительно 3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровление.

«Ещё одна поправка «Единой России» в бюджет касается поддержки русского языка. На подготовку учителей, которые будут обучать ему детей в школах государств-партнёров, и на издание 200 тысяч учебников русского языка для зарубежных образовательных организаций предлагаем выделить 1,6 миллиардов дополнительно», – обратил внимание врио секретаря Генсовета.

Отметим, что проект бюджета Самарской области на 2025-2027 годы поступил на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу.Первое чтение  запланировано на 15 ноября. Первый заместитель секретаря Самарского реготделения партии «Единая Россия», председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов подчеркнул его ключевые позиции: «Это самый главный финансовый документ нашего региона на ближайший 2025 год и на перспективу до 2027 года. Все социальные обязательства государства в него включены. В том числе – предусмотрены новые выплаты для детей войны, в том числе - заложены параметры минимальной заработной платы, установленные Государственной Думой Российской Федерации. Более того, учтен целый ряд предложений, проектов, которые поступили в течение летних месяцев от жителей Самарской области, от общественных организаций, от муниципалитетов в адрес главы региона».

В ближайшее время депутатам предстоит серьезная, конструктивная работа по согласованию концепции документа с последующей доработкой законопроекта с учётом одобренных поправок и предложений и дальнейшим принятием его во втором и окончательном чтении, отметил Кузнецов.

Напомним, «Единая Россия» обсудила поправки в федеральный бюджет с Правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева 1 ноября. Как подчеркнул министр финансов Антон Силуанов, инициативы, представленные партией, будут профинансированы. Он также отметил, что в главном финансовом документе страны отражены положения народной программы партии.

Теги: Единая Россия

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