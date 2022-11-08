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«Единая Россия» внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года

8 ноября 2022 18:02
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Внесённый пакет – результат работы партийной Программной комиссии и поручений, которые дал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Перечень направлений, на которые партия предлагает направить дополнительные средства, достаточно широкий: от развития села и центров занятости до расходов на поддержку русской культуры за рубежом и восстановление объектов культурного наследия в наших регионах, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Каждую поправку тщательно сверили с коллегами из Правительства и готовы обосновать каждый рубль. Внесённый пакет – результат работы партийной Программной комиссии и поручений, которые дал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. То, о чём мы говорили перед принятием документа в первом чтении, здесь учтено и превращено в конкретные строки бюджета», - сказал он.

Дополнительно 8 млрд рублей предлагается направить на программу комплексного развития сельских территорий; по 1 млрд рублей - на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в АПК; 1,5 млрд рублей - на поддержку льготного агролизинга; 8,4 млрд рублей - на устранение цифрового неравенства в регионах; 7,5 млрд рублей - на поддержку граждан с помощью социального контракта.

Дополнительно 2,5 млрд рублей предлагается направить на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования; ещё 2,7 млрд рублей - на модернизацию центров занятости; 1,4 млрд на обучение талантливых школьников старших классов языкам программирования; 450 млн рублей - на программу развития молодёжного предпринимательства; 250 млн рублей - на обучение участников студотрядов рабочим специальностям; 170 млн рублей - на господдержку НКО; 44 млн рублей - на реализацию социально значимых проектов для инвалидов по зрению, в том числе на печатные СМИ для этой категории граждан.

Дополнительно 100 млн рублей предлагается выделить на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства; 150 млн рублей - на поддержку русских театров за рубежом; 300 млн рублей - на восстановление объектов культурного наследия в регионах; 20 млн рублей - на компенсацию за вред жизни и здоровью волонтёров. 

Бюджет Самарской области тоже сохранит социальную направленность: более 70 % расходов без учета дорожного фонда составляет финансирование социальных обязательств, реализация мер социальной поддержки граждан с низкими доходами, семей, имеющих детей, и других льготников, отчисления в фонды оплаты труда. Вместе с тем, при высоком уровне социальных расходов бюджет по-прежнему можно охарактеризовать как "бюджет развития", при этом сохранено финансирование значимых проектов и программ», - напомнил председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике в Самарской губернской Думе, замсекретаря Самарского реготделения партии «Единая Россия» Виктор Кузнецов.

Напомним, проект федерального бюджета на 2023-2025 годы принят в первом чтении 26 октября. Фракция «Единой России» консолидировано проголосовала в его поддержку. В проекте бюджета нашли отражение все инициативы и поручения Президента, которые он дал в Посланиях 2020-2021 годов и на Съезде «Единой России», а финансирование всех блоков народной программы партии было детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства в лице министра финансов Антона Силуанова. Ко второму чтению партия подготовит ряд социально значимых поправок, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: Единая Россия

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