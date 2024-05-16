Самарцев приглашают на «Зарядку с чемпионами»

На самарской набережной на площадке (рядом с бассейном ЦСКА) 17 мая в 10 утра пройдет «Зарядка с чемпионами». Начать утро пятницы самарцам и гостям города помогут легенды спорта: трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка,многократная чемпионка мира и Европы Светлана Хоркина, двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, борец Роман Власов, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР Мнацакан Искандарян.

Все они - почетные гости международного турнира по греко-римской борьбе «Новая высота», который проходит в эти дни в Самаре, и известные спортсмены с удовольствием стали участниками второго летнего марафона сторонников партии "Единая Россия" «Сила спорта» на самарской площадке. Легенды российского спорта покажут тренировочные комплексы различной степени сложности и проведут мастер-классы для всех желающих.