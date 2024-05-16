Я нашел ошибку
Главные новости:
"РКС-Самара" поставили к дому с частыми засорами деревянный туалет
"РКС-Самара" поставили к дому с частыми засорами деревянный туалет
В Самаре автобус въехал в остановку и сбил человека
В Самаре автобус въехал в остановку и сбил человека
В Самарской области пройдет фестиваль «Кино на службе Отечеству»
В Самарской области пройдет фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Самарцы в отпусках боятся отравлений и укусов насекомых
Самарцы в отпусках боятся отравлений и укусов насекомых
В Отрадном оперативники изъяли героин
В Отрадном оперативники изъяли героин
С 1 марта 2024 года в России введена обязательная маркировка сельскохозяйственных животных
С 1 марта 2024 года в России введена обязательная маркировка сельскохозяйственных животных
Самарцев приглашают на «Зарядку с чемпионами»
Самарцев приглашают на «Зарядку с чемпионами»
министр сельского хозяйства Николай Абашин ознакомился с ходом посевной кампании в трех районах региона
Министр сельского хозяйства Николай Абашин ознакомился с ходом посевной кампании в трех районах региона
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.26
-0.1
EUR 98.83
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Завершился региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия"
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с писателем-фантастом Сергеем Юрьевым
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Самарцев приглашают на «Зарядку с чемпионами»

16 мая 2024 11:48
98
Самарцев приглашают на «Зарядку с чемпионами»
Начать утро активно на набережной Волги с именитыми россйскими спортсменами предлают жителям областной столицы 17 мая в рамках второго летнего спортивного марафона сторонников партии «Единая Россия».
 

На самарской набережной на площадке (рядом с бассейном ЦСКА) 17 мая в 10 утра пройдет «Зарядка с чемпионами». Начать утро пятницы самарцам и гостям города помогут легенды спорта:  трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка,многократная чемпионка мира и Европы Светлана Хоркина, двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, борец Роман Власов, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР Мнацакан Искандарян.

Все они - почетные гости  международного турнира по греко-римской борьбе «Новая высота», который проходит в эти дни в Самаре, и известные спортсмены с удовольствием стали участниками второго летнего марафона сторонников партии "Единая Россия" «Сила спорта» на самарской площадке. Легенды российского спорта покажут тренировочные комплексы различной степени сложности и проведут мастер-классы для всех желающих.

Напомним, что летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России», организованный сторониками партии «Единая Россия», продлится до Дня физкультурника. В рамках спортивного праздника по всему региону пройдут открытые тренировки и мастер-классы по волейболу, кекусинкай-каратэ, самбо, боксу, скандинавской ходьбе, йоге. Зарегистрироваться для участия в спортивных мероприятиях или зарегистрировать собственную спортплощадку можно на сайте проекта https://sila-rossii.er.ru.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Марина Сидухина: Все начинается с семьи
15 мая 2024, 10:02
Марина Сидухина: Все начинается с семьи
В Год семьи и в Международный день семьи о планах на будущее и перспективах развития самого «семейного» партийного проекта «Единой России»... Политика
260
«Единая Россия» единогласно поддержала Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства
10 мая 2024, 20:38
«Единая Россия» единогласно поддержала Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства
Его кандидатуру для повторного назначения внёс Президент Владимир Путин. Политика
1038
Дмитрий Азаров поздравил с Днем Победы ветеранов, проходящих лечение в самарской больнице им. Пирогова
09 мая 2024, 22:07
Дмитрий Азаров поздравил с Днем Победы ветеранов, проходящих лечение в самарской больнице им. Пирогова
Губернатор передал ветеранам подарки и пожелания скорейшего выздоровления от партийного актива. Политика
1042
В центре внимания
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
15 мая 2024  19:06
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
308
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2024  11:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
291
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
811
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
14 мая 2024  17:53
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
543
в Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
14 мая 2024  17:33
В Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
516
Весь список