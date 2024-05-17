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В ночь на пятницу, 17 мая, четыре региона России атаковали 102 беспилотника

17 мая 2024 09:10
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В ночь на пятницу, 17 мая, четыре региона России атаковали 102 беспилотника

В ночь на пятницу, 17 мая, четыре региона России атаковали 102 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымом, 44 дрона — над Кубанью, 6 — над Белгородской областью и один— над Курской областью. Кроме того, в Черном море патрульные катера Черноморского флота уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров.

Минобороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о случившемся там не привели, пишет Лента.

 

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