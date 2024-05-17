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Неожиданные майские заморозки в одной части России и засуха в другой стали серьезным ударом по сельхозпроизводителям, из-за чего небольшие хозяйства, и без того находившиеся в сложном финансовом положении в последние несколько лет, могут обанкротиться. Об этом со ссылкой на оценку ситуации участниками рынка и экспертами пишет «Коммерсантъ».

В аналитическом центре «Совэкон» ожидают, что потери урожая пшеницы составят около 3,9 миллиона тонн, что в денежном выражении составляет порядка 45 миллиардов рублей. От первоначальных ожиданий по сборам текущий прогноз отклоняется на 7,85 процента, сократившись до 85,7 миллиона тонн. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз по пшенице на 5,5 процента, до 86 млн тонн, по зерну — 5 процентов, до 135 миллионов тонн.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко ожидает, что урожайность упадет на 10 процентов, а глава ООО «Агрокомплекс Лабинский» Алексей Скоробогатов — на 10–30 процентов.

При этом источники в отрасли сомневаются в возможности выполнить обещания нового министра сельского хозяйства Оксаны Лут по пересеву пострадавших культур. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько согласен с тем, что пересеять пшеницу уже нельзя, а в случае остальных культур — сахарной свеклы, кукурузы, сои, нута — есть проблема засухи и отсутствия подходящих семян, пишет Лента.