В Самаре вырос спрос на генеральную уборку и мойку окон накануне лета

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В разгар весеннего сезона аналитики Авито Услуг выяснили, как в России изменился рынок клининговых услуг. Спрос на услуги генеральной уборки и мытья окон вырос в 1,5 раза и 10 раз соответственно.

С началом теплого времени года жители России стремятся привести свои дома и офисы в порядок после зимы. Такая тенденция приводит к росту потребности в клининге.



Спрос среди россиян на услуги генеральной уборки вырос в 1,5 раза после зимы

В период с января по май 2024 года спрос на генеральную уборку в России увеличился на 55%.

Спрос на клининговые услуги по сравнению с прошлым годом больше всего вырос в Оренбурге (+132%), Калининграде (+88%), Астрахани (+48%), Ставрополе (46%), Тольятти (45%), Ульяновске (37%), на Дальнем Востоке (+34%) и Иркутске (+33%).

В ответ на изменения в поведении потребителей на рынке появилось больше предложений на услуги генеральной уборки. В России количество объявлений увеличилось на 3% по сравнению с прошлым годом.

Россияне впускают свет в свои дома: спрос на мойку окон вырос в 10 раз

Россияне все чаще обращаются за мытьем окон, особенно в весенний сезон, когда после зимы накапливается много грязи, и возникает желание впустить в дом больше солнечного света. За последние 5 месяцев спрос на эту услугу увеличился в 10 раз.

Делегировать задачу по мытью окон чаще других предпочитают в Сочи (+276%), Ярославль (+128%), Ростов-на-Дону (+82%), Астрахань (+75%), Калининград (+60%), Краснодар (+54%), ДФО (+40%) по сравнению с прошлым годом.

За последние 5 месяцев в России предложение по мойке окон в ответ на растущий спрос рынка выросло на 212%. Большой рост предложения по этой услуге на платформе в таких городах как Калининград (+53%), Краснодар (+32%), Сочи (+29%), Ульяновск (+28%) и Рязань (+27%).