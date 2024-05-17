В Госдуме поддержали идею запрета продажи энергетиков детям

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В России уже в этом году могут ввести запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков детям. Инициатива, над которой работали депутаты Госдумы от всех фракций, получила положительный отзыв правительства, пишут "Известия".

"Запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним могут ввести уже в этом году. Инициатива, разработанная депутатами Госдумы от всех фракций, получила положительный отзыв правительства и может быть принята до конца весенней сессии", — пишет издание.

Механизм контроля таких продаж предстоит еще доработать. Возраст покупателей предлагается проверять, в том числе с помощью биометрии. Разработанный депутатами документ также предлагает установить запрет розничной торговли энергетических напитков для остального населения в таре, превышающей 500 мл.