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В банках Самарской области пройдёт Всероссийская акция «Монетная неделя»

17 мая 2024 10:01
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в банках Самарской области пройдёт Всероссийская акция «Монетная неделя»

С 20 мая по 2 июня в банках Самарской области пройдёт Всероссийская акция «Монетная неделя»

Она поможет вернуть мелочь, скопившуюся у граждан, в оборот и сократить затраты на ее чеканку. В вышеуказанный период в офисах банков – участников акции можно будет обменивать монеты на банкноты без комиссии или зачислять на счет клиента.

Перечень офисов банков, которые участвуют в «Монетной неделе» на территории Самарской области, можно узнать на сайте акции: https://монетнаянеделя.рф/.


Для удобства обмена монеты лучше рассортировать по номиналу. Некоторые банки могут обменять мелочь на памятную монету 10 рублей из серии «Города трудовой доблести». Уточните возможность такого обмена в банке-участнике акции.

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