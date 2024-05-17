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14% работодателей в Самаре готовы принять на работу сотрудников с судимостью

17 мая 2024 09:28
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14% работодателей в Самаре готовы принять на работу сотрудников с судимостью

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из города.

Законодательство ограничивает виды деятельности, доступные людям с непогашенной судимостью. Хотя большинство работодателей не готовы сотрудничать с ними, лояльность к бывшим заключенным в целом на рынке труда выросла. В Самаре такие работники сегодня есть в 8% компаний. Работодателей, готовых принять на работу кандидата с непогашенной судимостью, — 14%. Готовность трудоустроить ранее судимых демонстрируют добывающие, промышленные и строительные предприятия, — работодатели принимают бывших заключенных на позиции рабочих и разнорабочих.
 

Время проведения: 19 апреля — 15 мая 2024 года

Теги: Опрос

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