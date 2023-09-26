115

С июня по август «Единая Россия» провела свыше 6 тысяч открытых тренировок с известными спортсменами. Итоги летнего всероссийского спортивного марафона «Сила России» подвели на ВКС с регионами. Спортивные мероприятия состоялись на 3,5 тысячах площадок при участии более тысячи НКО.

«Вместе со Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых провели неделю инклюзивного спорта. Это свыше 8 тысяч участников и 600 тренировок. Делали всё это время акцент на работу в военных городках, с семьями участников СВО. Все тренировки пользовались популярностью. В финальном мероприятии ко Дню физкультурника приняли участие более 9 тысяч человек», - рассказала председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

По её словам, абсолютными лидерами по количеству площадок и масштабу тренировок стали Московская и Свердловская области, Санкт-Петербург. Также лидируют Брянская, Волгоградская, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Ростовская, Тюменская и Челябинская области, Краснодарский край, республики Башкортостан, Коми, Татарстан и Чечня.

«Тренировки были доступными для всех. Участники смогли пообщаться с именитыми атлетами, получить автографы и наставления. Занятия провели двукратный триумфатор Олимпийских игр Виктор Маркин, трёхкратный сурдочемпион мира, дважды призёр Сурдлимпиады Данил Иванов, 98-кратный рекордсмен по плаванию в ластах Сергей Ахапов, олимпийские триумфаторы Александр Тихонов, Владислав Третьяк, Владимир Бармашов и многие другие. Каждый из них дал возможность прикоснуться к «Силе России» в её маститых и титулованных проявлениях», - отметил многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, 13-кратный чемпион СССР и России, сенатор Александр Карелин.

Мероприятия прошли и в новых регионах. По их итогам 40 детей из Шахтёрска выехали на тренировки в Московскую область.

Как сообщил депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков, работа с детьми продолжится, и в Шахтёрске состоятся мастер-классы по биатлону, хоккею.

«Мы получили множество просьб не закрывать сайт «Силы России», использовать его для проведения аналогичных тренировок. А в феврале организуем зимний спортивный марафон «Сила России». Это будет месяц спорта с акцентом на зимние виды», - сообщила Ольга Занко.

«Более тысячи жителей региона стали участниками мероприятий спортивного марафона, было задействовано 25 основных площадок, на которых прошло более 60 тренировок по волейболу, кекусинкай-каратэ, бегу, самбо, боксу, скандинавской ходьбе, йоге. Мы старались выбирать для тренировок и мастер-классов открытые площадки на свежем воздухе. Радует, что всегда к этим мероприятиям присоединялись жители нашего города, а зрителей было ещё больше.

Жаркой была борьба на открытом чемпионате Самарской области по пляжному волейболу. А самым ярким событием этого лета стали районные и зональные этапы соревнований «Высший класс» между школьными родительскими командами. В них приняли участие более 10 000 жителей региона», – рассказал координатор партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"