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«Единая Россия»: самбо должно быть доступно каждому

15 марта 2023 10:50
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«Единая Россия»: самбо должно быть доступно каждому
Партия в рамках проекта «Zа самбо» провела первый всероссийский форум «Наука побеждать».
 

Предложения по развитию самбо в регионах представили на форуме в Лужниках секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, координатор партпроекта, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, руководство профильных министерств и главы субъектов РФ. Почти тысяча участников со всей страны обсудили лучшие региональные практики проекта, роль самбо в воспитании молодежи, модернизацию инфраструктуры для занятий этим видом спорта.

Как подчеркнул секретарь Генсовета партии, председатель общественного совета проекта «Zа самбо» Андрей Турчак, «Единая Россия» ставит задачей сделать самбо доступным каждому.

«Речь не только об открытии залов в образовательных учреждениях, но и о строительстве специализированных дворцов, центров, легковозводимых спортивных объектов в сельской местности, где можно готовить специалистов и обмениваться опытом. И, конечно же, проводить спортивные состязания разного уровня, вплоть до международных», – отметил он.

Работа по развитию самбо идет по всей стране. В 2022 году «Единая Россия» запустила партпроект «Zа самбо», он уже работает в Донецкой и Луганской народных республиках. Ежегодно в регионах планируется открывать до 500 площадок для занятия этим видом спорта.

«В ДНР первая школа самбо открылась на базе школы №1 в Мангуше в июле 2022 года, а в сентябре первую секцию по самбо открыли в Мариуполе. В ближайшее время готовим проект к запуску в Херсонской и Запорожской областях», – сообщил Андрей Турчак.

Чтобы вовлечь в самбо максимальное количество детей, «Единая Россия» и Минпросвещения договорились о включении занятий по самбо в школьные уроки физкультуры. А в рамках программ капремонта школ, строительства новых школ и реконструкции спортивных залов в сельских школах, которые партия реализует вместе с министерством, особое внимание будут уделять оснащению залов для занятий самбо.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, сейчас формируется всероссийский реестр школьных спортивных клубов – их создано почти 34 тысячи. Это 85% от общего количества общеобразовательных учреждений.

«К следующему году в каждой школе будет создан спортивный клуб. Количество учебных групп по самбо – 1743. В них занимается 27 тысяч школьников. Самбо включено в программу Всероссийских спортивных соревнований, Президентских соревнований, а также Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. Минпросвещения, Минспорта, «Единая Россия» и Всероссийская ассоциация самбо продолжат работу по вовлечению детей в этот вид спорта», – сказал министр.

Доступность этого вида борьбы должна сохраняться и после окончания школы, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

«Мы предлагаем включить мероприятия по созданию и оснащению оборудованием и инвентарем секций самбо в программы развития и поддержки российских вузов. Кроме того, предлагаем включить модуль «Самбо» для подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта в системе высшего, в том числе и военного, образования. Соответствующее обращение к министру обороны мы подготовили и по итогам форума направим», – рассказал Андрей Турчак.

Он поддержал инициативу о проведении в ноябре 2024 года Международного фестиваля самбо в Уфе. С таким предложением выступил секретарь Башкортостанского отделения «Единой России», глава региона Радий Хабиров.

«Мы провели детский турнир «Звезда», посвятили его трем Героям РФ, к сожалению, посмертно. Герою РФ, десантнику Максиму Серафимову. Герою РФ, танкисту Игорю Насибуллину. Герою РФ, ракетчику Тамерлану Ильгамову. Этот турнир – один их самых массовых. Готовы сделать его международным. В 2024 году достроим Дворец борьбы и предлагаем провести большой фестиваль самбо у нас», – сказал Радий Хабиров.

В свою очередь, секретарь Севастопольского отделения «Единой России», губернатор Михаил Развожаев предложил при закупке оборудования по программе капремонта школ приобретать ковры для занятий самбо, а дополнительные средства направлять на закупку формы для детей.

«Севастополь уже начал эту инициативу реализовывать. Мы могли бы сделать это обязательным. За этим видом спорта стоит наша идеология, нравственное, патриотическое воспитание. Востребованность проекта огромная», – подчеркнул он.

Партпроект «Zа самбо» станет новым этапом развития этого вида спорта в российских регионах, уверен секретарь Донецкого отделения партии, врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В проекте Единой России «Zа самбо» принимают участие более 100 учебных заведений в ДНР. Для нас было важным, что, когда ещё шли боевые действия, первой общеобразовательной организацией, участвующей в этом проекте стала школа №1 в освобождённом Мангуше. Уверен, что благодаря большой сплочённой работе нас ждёт открытие новых спортивных звёзд, которые засияют на пьедесталах России и международной спортивной арене», – сказал Денис Пушилин.

«Сейчас в регионе более 3 тысяч юных самарцев занимаются самбо. В 2023 году  в рамках проекта «Za самбо» в Самарской области планируется приобщить к этому виду спорта 1300 детей из  общеобразовательных школ региона. Кроме того, запланировано открытие специализированных секций самбо на базе спортивных клубов единоборств и физкультурно-оздоровительных комплексов Самарской области. Месяц назад мы открыли зал единоборств на базе Центрального Спортивного Клуба Армии в Самаре, где успешно функционируют секция самбо и секция греко-римской борьбы для юных спортсменов.  Буквально на днях в самарской школе № 65 в посёлке Мехзавод при поддержке партпроекта «Za самбо» откроется Центральная школа самбо, где смогут заниматься школьники Красноглинского района», - отметил  координатор партийного проекта в Самарской области Александр Живайкин.

Подводя итоги форума «Наука побеждать», координатор партпроекта «Zа самбо» Сергей Елисеев сообщил, что участники мероприятия приняли резолюцию, в которую вошли и другие инициативы.

«Мы предлагаем Правительству проводить государственную политику по поддержке и популяризации самбо, включив показатели эффективности по развитию инфраструктуры самбо в федеральный проект «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и стратегию развития физической культуры и спорта на период до 2030 года. Важная задача – включить модуль самбо для подготовки учителей. И, конечно, хотел бы поручить общественному совету федерального партпроекта «Zа самбо» разработать комплекс методов патриотического и духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения, отвечающих требованиям сегодняшних реалий», – отметил он.

В течение года форумы «Zа самбо» пройдут по всей стране. А 16 ноября итоговый форум, посвященный 85-летию этого вида спорта, «Единая Россия» проведет в Москве.

«Единая Россия» запустила партпроект «Zа самбо» в июле 2022 года. Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Председателем общественного совета – секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

 

Теги: Единая Россия

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