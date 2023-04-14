«Единая Россия» разработает «Киберазбуку», чтобы защитить подростков от интернет-преступности

По данным МВД, в 2022 году в России было совершено более 520 тысяч киберпреступлений. Часть из них связана с травлей несовершеннолетних, вовлечением их в противоправные действия и взломом аккаунтов в интернете.

Чтобы защитить подростков от киберпреступников, проект партии «Единая Россия» «Цифровая Россия» проводит уроки цифровой грамотности для школьников по всей стране. Активисты партии в Самарской области уже приступили к разработке пилотной серии роликов «Киберазбуки», которые научат детей и взрослых как безопасно проводить время в интернете.

Депутат Госдумы, федеральный координатор «Цифровой России» Антон Немкин заявил, что одна из приоритетных задач партпроекта – это формирование безопасной цифровой среды для всех граждан.

«Наш проект уделяет особое внимание работе с детьми. Мы помогаем ребятам изучить основы информационной безопасности, чтобы оградить их от киберпреступности. В апреле мы провели большую акцию по профориентации, в которой приняли участие больше ста тысяч школьников. В ходе встреч сотрудники ИТ-компаний обсуждали с подростками, что такое кибератаки, какая ответственность есть за киберпреступления, привели реальные примеры киберугроз. Важно донести до подрастающего поколения, как этично вести себя в интернете и как бороться с кибербуллингом, как распространяется информация в интернете и почему нужно защищать свои личные данные», - заявил Немкин.

Координатор партпроекта «Цифровая Россия» в Самарской области Олег Сурнин подчеркнул, что на встречах со школьниками говорят не только о безопасности их личных данных, но и о том, что такое цифровой суверенитет страны и как его защищают.

«Дополнительно к лекциям по безопасности личных данных, мы объясняем детям, как работают DDoS-атаки на сайты и как они могут их распознать. Зачем хакеры пытаются атаковать сайты госсектора и как не поддаваться на провокации. Мы должны чётко осознавать, в какое непростое время живём, и воспитывать и объяснять детям значение «цифровой гигиены» в их жизни. Учитывая, что часть времени молодое, да и взрослое поколение проводят в интернете, нужно знать и понимать, как себя защитить. Поэтому в ближайшее время курс по кибербезопасности будет расширяться», - подчеркнул Сурнин

Напомним, что темы информационной безопасности и «цифровой гигиены» в том числе, нашли своё выражение в Народной программе Партии «Единая Россия», где отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере.

Цель проекта «Цифровая Россия»– формирование доступной и комфортной цифровой среды для всех граждан России, поддержка ИТ-сообщества и отечественных разработок в сфере программного обеспечения. Проект уже запущен в 77 субъектах Российской Федерации, включая новые территории. Общественный совет партпроекта «Цифровая Россия» возглавляет Секретарь Генерального совета Партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В качестве федерального координатора партпроект «Цифровая Россия» представляет депутат Государственной Думы, член комитета по ИТ Антон Немкин.