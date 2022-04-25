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«Единая Россия» провела прямую линию с регионами по приёмной кампании

25 апреля 2022 11:28
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Единая Россия провела прямую линию с регионами по приёмной кампании

Ее участники смогли напрямую задать вопросы по организации процедуры поступления в вузы.

Вопросам организации приемной кампании в 2022 году была посвящена первая прямая линия «Единой России» с ректорами вузов, директорами школ, старшеклассниками и их родителями со всей страны. Они смогли напрямую обратиться к координатору направления народной программы партии «Современное образование и передовая наука», председателю комитета Госдумы по просвещению Ольге Казаковой, первому зампреду комитета Госдумы по науке Александру Мажуге, министру науки Валерию Фалькову, замминистру образования Дмитрию Афанасьеву и руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву.

Как рассказал Валерий Фальков, к началу приемной кампании при поддержке «Единой России» был усовершенствован суперсервис «Поступление в вузы онлайн».

«Огромное количество выпускников школ смогут подать через портал Госуслуг документы для поступления. Сервис позволяет реализовать особые права — для абитуриентов в электронном виде это можно будет учесть. И мы серьёзно усилили договорённости с университетами и создали службу поддержки по всем вопросам», — рассказал Валерий Фальков.

Он также отметил, что в этом году в вузах беспрецедентное количество бюджетных мест — 580 тысяч. Больше всего — медицинских, педагогических и инженерных. Также создано еще 30 тысяч бюджетных мест в магистратуре.

 В свою очередь Александр Мажуга напомнил, что количество бюджетных мест было увеличено по поручению Президента и при поддержке «Единой России». Дополнительно выделено 45 тысяч мест.

«Единая Россия» также поддерживает увеличение мест в магистратуре на 30 тысяч. Это возможность улучшить свою квалификацию и быть более востребованным на рынке труда», — сказал Александр Мажуга.

Также он отметил, что партия вместе с МГЕР будет контролировать ремонт студенческих общежитий, который инициировала и обеспечила финансированием из бюджета «Единая Россия».

«Мы добились того, что будет отремонтировано не менее 300 тысяч квадратных метров общежитий по всей стране. И ждем от вас обратной связи — когда вы будете студентами — чтобы понять, насколько условия проживания соответствуют требованиям, которые вы предъявляете», — обратился Александр Мажуга к старшеклассникам.

 Они, в свою очередь, интересовались проведением экзаменов и льготами при поступлении в вузы. Например, учащихся из Приморья интересовал вопрос учета творческих достижений при поступлении в вузы. Первый замминистра образования Дмитрий Афанасьев отметил, что каждый год перечень достижений расширяется, причём у каждого вуза они могут быть свои. Будут учитываться и значки ГТО, золотые, серебряные и бронзовые. Вопрос учета творческих достижений «Единая Россия» проработает с Минкультом, сообщила Ольга Казакова.

«У ГТО есть точные показатели. Они выведены и можно подсчитать норму, а у творческих конкурсов показатели субъективны. Мы вместе с Министерством культуры над этой темой поработаем и посмотрим, можно ли создать объективную систему оценки достижений по творческим конкурсам, которую можно будет брать за норматив», — сказала она.

 

Новосибирские школьники задали вопрос о целевом обучении. В настоящее время прорабатывается создание единого реестра работодателей, готовых предоставить такую возможность, сообщил Александр Мажуга.

«Мы много на площадке «Единой России» общаемся с работодателями. Есть интересный опыт у отдельных предприятий, которые размещают на сайте раздел «Целевое обучение». Но инициатива с созданием единого реестра прорабатывается», — сказал депутат.

 

Учителя и директора школ задали вопрос о снижении бюрократической нагрузки. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, а перечень документов, которые должны будут заполнять педагоги, партия составит с Минпросвещения.

«Когда рассмотрим законопроект в первом чтении в Госдуме, над поправками будем работать вместе с педагогами. Также нужно будет работать по содержанию документов, которые заполняют учителя. Если есть дублирующие друг друга документы, дублирующий должен быть убран. Если это можно взять из какой-то цифровой базы ведомств, нужно взять и не перегружать учителей», — подчеркнула Ольга Казакова.

 

В Самарской Губернской Думе разработан проект закона Самарской области «О внесении изменения в главу 5 Закона Самарской области «Об образовании в Самарской области», в котором установлены положения, направленные на повышение статуса педагогов. Законопроектом предлагается законодательно на региональном уровне в соответствии с Федеральным законом об образовании закрепить право педагогических работников на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, а также обязанность госорганов Самарской области, органов местного самоуправления, образовательных организаций и профсоюзов обеспечивать условия для защиты данных прав.

«Речь идет о защите чести и достоинства тех людей, которые воспитывают и обучают наше подрастающее поколение. Коллеги из Алтайского края приняли свой отдельный Закон «О защите чести и достоинства педагогических работников». Мы пошли другим путем и предлагаем внести соответствующие изменения в региональный Закон «Об образовании в Самарской области». Мы хотим, чтобы дети и их родители, понимали, что за нарушение данного Закона будет наступать определенная административная ответственность. Надеюсь, что с помощью такой законодательной инициативы, с помощью широкого информирования наших граждан мы все-таки достигнем уровня значимости педагогической профессии в нашем обществе, которого каждый учитель, педагог, работник дошкольного учреждения, директор образовательной организации заслуживает», - пояснила суть законодательной инициативы председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке Светлана Ильина.

Законопроект решено направить в министерство образования и науки Самарской области, прокуратуру Самарской области и Самарскую областную организацию профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации для замечаний и предложений.

Отдельно на прямой линии остановились на участии в приёмной кампании выпускников из Донецкой и Луганской народных республик, беженцев и соотечественников.

«Все интересы этих ребят мы тоже учли. Госдума и Правительство пошло навстречу, соответствующие поправки в закон были приняты. Если у них есть желание поступить в вуз, в наших порядках это учтено», — заключил Анзор Музаев.

 

Теги: Единая Россия

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