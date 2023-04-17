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«Единая Россия» проведёт «Диктант Победы» в России и более чем в 40 странах мира

17 апреля 2023 17:58
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Принять участие в самой масштабной патриотической акции можно будет онлайн или очно, посетив одну из площадок.

В этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков – китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. Количество площадок «Диктанта Победы» – сейчас их уже более 22 тысяч – выше, чем в предыдущие годы, отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«С каждым годом кратно увеличивается число региональных площадок и количество людей, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте. Это говорит о том, что тема сохранения исторической памяти, подвигов наших предков, героической истории Отечества, интересна нашим гражданам. А вопросы, которые затрагивают в тестах диктанта, – очень актуальны», – отметил он.

Лидерами по количеству площадок являются Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Самарская и Тульская области. Более 120 площадок «Диктанта Победы» будет организовано на Донбассе.

«Привлечение жителей новых российских территорий к «Диктанту Победы» принципиально важно. Это будет способствовать изучению ими реальной истории Отечества, а не «истории», изложенной в русофобских учебниках, и сведений, переписанных в интересах украинского режима», – подчеркнул Александр Хинштейн.

Принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и 5 – по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. В их числе Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия.

В этом году впервые к исторической акции присоединится Шри-Ланка.

«Сегодня как никогда важно рассказывать правду о Великой Победе как в нашей стране, так и за её пределами. На примере Украины и прибалтийских стран мы видим, к чему приводит незнание и искажение истории. «Волонтёры Победы» уже в пятый раз помогут в сопровождении этой акции не только в России, но и в других странах. Мы планируем задействовать порядка 20 тысяч добровольцев. Также они помогут в проведении «Диктанта Победы» и на территории четырёх новых регионов. Важно, что в этом году вопросы будут касаться Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов, прорыва Блокады Ленинграда», - рассказала председатель движения «Волонтёры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«В Самарской области «Диктант Победы» напишут в этом году более 45 тысяч человек. Для написания «Диктанта» в регионе  подготовлено 1018 площадок.  Отбор локаций для участия в акции завершён: большая часть их находится традиционно в   учреждениях культуры и образования: школы, вузы, колледжи, модельные библиотеки, школьные музеи. Впервые «Диктант Победы» напишут  в Самаре на площадке этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов» в микрорайоне «Волгарь», где на территории в 12 гектаров представлены национальные подворья 20 народностей, проживающих на территории Самарской области», - сообщил координатор партийного проекта "Историческая память" по Самарской области, вице-спикер Думы г.о. Самара Сергей Рязанов.

 «Диктант Победы» состоится 27 апреля. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: Единая Россия Самара

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