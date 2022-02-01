«Единая Россия» представит в Правительство предложения из регионов по модернизации первичного звена здравоохранения

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В июле промежуточный отчет представят Президенту.

В основу отчета лягут инициативы с мест, которые получили региональные отделения «Единой России» при выполнении поручения Владимира Путина о контроле за исполнением программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил глава комиссии Генсовета партии, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе ВКС с регионами. Участниками обсуждения стали депутаты Госдумы, секретари региональных отделений партии, в том числе губернаторы, представители Минздрава и Минстроя.

В своих выступлениях представители регионов обозначили ряд системных проблем при реализации программы – кадровый голод, особенно в сельских территориях, недостаточность мер поддержки медиков, в том числе речь идет о выплатах им, обеспечении жильем. Предложения «Единой России» по решению этих вопросов поддержали профильные министерства.

Например, Минздрав одобрил инициативы по расширению программы «Земский доктор» - в том числе речь идет об изменении мер соцподдержки для молодых специалистов, которые после обучения возвращаются работать в родные села. Также - по оснащению ФАПов устойчивым интернетом, более активному развитию санавиации, включению медработников в программу льготной дальневосточной ипотеки.

Поддержку получила и озвученная председателем комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Хубезовым инициатива по введению KPI для руководителей вузов и ссузов.

«Нужно установить значения по тому, сколько ребят приходят работать в первичное звено (после учебы – прим. ред.)», - считает первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

В Минстрое поддержали предложение «Единой России» об увеличении финансирования на строительство объектов первичного звена. О необходимости выделения дополнительных средств в связи с резким ростом цен на строительные материалы говорили секретари реготделений партии, в том числе, главы Мордовии и Новосибирской области.

«Подготовлена потребность по всем регионам и объектам, которые софинансируются из федерального бюджета. Около 1000 объектов прошли экспертизу и готовы обратиться за дополнительным финансированием», - сообщил замминистра строительства Сергей Музыченко.

Между тем участники совещания отметили, что во многих регионах по инициативе «Единой России» уже действуют собственные меры поддержки. Например, в бюджете Карелии предусматриваются средства для приобретения служебного жилья для медработников в малых городах и на селе, компенсируется аренда жилья. В 2021 году эта мера позволила дополнительно привлечь 85 специалистов на работу в первичное звено. Также специалисты получили возможность получать северные надбавки к зарплате с первого дня трудоустройства. Раньше для этого требовалось два года.

В Ивановской области в 2018 году депутаты фракции «Единой России» в облдуме инициировали региональную программу модернизации первичного звена. Благодаря ей за три года в области построено 18 ФАПов. За каждым объектом закреплен депутат «Единой России», который контролирует строительство медучреждений на всех этапах.

"За 2021 год у нас в Самарской губернии построено 26 объектов первичного звена – это 16 ФАПов, 6 амбулаторий и 4 офиса врача общей практики. На 2022 год в реализацию предусмотрено не меньше объектов – это до 30 объектов первичного звена, и что не менее важно – строительство новых поликлиник. Несомненно, на территории нашего субъекта очень многое делается для привлечения медицинских кадров. По инициативе секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», главы региона Дмитрия Азарова уже в 2021 году реализованы такие меры социальной поддержки медицинских работников, как выплата ипотечного кредита, погашения процентной ставки ипотечного кредита, а также первоначального взноса не более 50% от ипотечного кредита", - отметила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина.

Как подчеркнул Денис Проценко, представленный на совещании региональный опыт является примером обратной связи и станет основой для контроля за реализацией программы модернизации первичного звена.

«Народная программа «Единой России» легла в основу работы нашей комиссии. В ходе поездок по регионам мы видели новые ФАПы и их оснащение, но они не работали по причине кадровой нехватки. Этот год будет посвящен решению кадрового вопроса и налаживанию взаимодействия с региональными больницами», - заключил он.