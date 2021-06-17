«Единая Россия» подвела итоги работы в действующем созыве Госдумы

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«Единая Россия» в 2016 году шла на выборы с ясной, четкой, развернутой программой, прошедшей широкое общественное обсуждение. Главной ее составляющей было решение социальных проблем, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев на брифинге 17 июня.

«В этом созыве были приняты беспрецедентные решения по инициативе Президента по поддержке семей с детьми — увеличены пособия, введены новые, расширен круг их получателей. До 640 тысяч вырос размер материнского капитала, и назначать его стали сразу после рождения первого ребенка. Было принято решение об организации качественного горячего питания для всех школьников младших классов по всей стране», — отметил он.

Отдельно он отметил систему социального контракта, которая получила развитие при поддержке «Единой России».

«Она не просто оказывает помощь человеку или семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, но и выводит его из этой ситуации — из бедности в средний класс», — подчеркнул он.

В решении проблемы повышения благосостояния большую роль сыграло приравнивание минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного человека. С 2021 года этот показатель его превысил. Помимо этого, в условиях пандемии «Единая Россия» совместно с Правительством и под руководством Президента работала над мерами поддержки жителей регионов и бизнеса. В том числе, одним из шагов стало принятие закона о дистанционной работе — он помог защитить права людей, которые перешли на вынужденную «удаленку».

«С середины 2020 года число людей, работающих дистанционно, увеличилось с 60 тысяч до 6 млн человек. Было необходимо оперативно принять поправки в трудовое законодательство. Мы провели совещания, встречи, консультации с профсоюзами, работодателями, экспертами в области труда и приняли их», — сказал Андрей Исаев.

Это повлекло за собой комплексные изменения в этой сфере — в частности, были приняты поправки в закон о занятости, которые закрепляют электронное взаимодействие с профильными службами, отметил парламентарий. В целом был упрощен порядок получения социальных выплат — например, для назначения пенсий по инвалидности теперь не нужно собирать большое количество документов, все происходит автоматически.

«Цифровизация коснулась и здравоохранения. Благодаря тем решениям, которые сегодня приняты, сегодня человек имеет возможность получить консультацию врача онлайн — в том числе находясь за тысячи километров от специалиста. Он может оформить электронный больничный лист, заказать на дом лекарства через интернет» — отметил первый замруководителя фракции «Единой России».

Переход в онлайн многих госуслуг может стать одним из направлений работы в дальнейшем, сказал Андрей Исаев.

«Работа, чтобы поставить современные технологии на службу человека, сделать государство максимально удобным для жизни людей, будет продолжена и в следующем созыве. С использованием таких ресурсов, как социальное казначейство, режима «одного окна», — отметил он.

Не менее важной задачей Госдумы текущего созыва стало финансовое обеспечение поручений Президента, отметил председатель комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). В VII созыве были приняты законы, которые будут действовать и после ковида.

«Создание народного бюджетирования, когда серьезные средства выделяются на местные инициативы, которые рождаются в обсуждении муниципалитетов с гражданами, того, что необходимо в данный момент, дает совершенно новый импульс для развития бюджетной системы», — подчеркнул Андрей Макаров.

Кроме того, хорошо себя зарекомендовал закон о самозанятых. Сегодня их более 2,3 млн человек, отметил парламентарий.

«В нынешнем созыве Госдумы заложен серьезный фундамент для дальнейшей работы. Мы смогли аккумулировать средства, создать очень эффективный механизм для работы, который сегодня позволяет стране решать еще более амбициозные задачи по повышению качества жизни людей и конкурентоспособности страны», — заключил он.

В новом созыве Госдумы партия продолжит работу над выполнением поручений Президента, отметил Андрей Исаев. В первую очередь, речь идет о выравнивании бюджетных возможностей регионов.

«Это значит предоставление всем гражданам — независимо от того, в какой территории они проживают — равных возможностей по доступу к социальным благам и услугам, достойной работе и достижениям культуры», — сказал он.

Кроме того, будет продолжаться работа над развитием программы «Комплексного развития сельских территорий», которую инициировала «Единая Россия», и комплексного благоустройства городов — включая транспортную и социальную инфраструктуру. При этом в приоритете партии будет борьба с бедностью.

«Эту задачу поставил Президент — к 2030 году вдвое сократить бедность в России. А значит, [необходимо] развитие системы адресной социальной помощи и работа в том числе экономики на повышение доходов наших граждан», — подчеркнул Андрей Исаев.

Руководитель самарских единороссов Александр Живайкин отметил, что за время работы 6-го созыва губернской думы по инициативе фракции был принят 21 закон.

«Даже в условиях пандемии фракция инициировала принятие многих социально-важных законов. Мы установили право на первоочередной прием в детские сады детей медицинского персонала первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, был введен упрощенный порядок продления отдельных социальных выплат. Усилены меры социальной поддержки «детей войны», - напомнил Живайкин.

Для поддержки малого и среднего бизнеса были введены льготы по транспортному налогу, по налогам на доходы для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые оказались в зоне риска, продлены «налоговые каникулы», расширен перечень видов деятельности с патентной системой налогообложения.

За это время самарские единороссам удалось дополнительно направить более 1,5 млрд рублей на развитие здравоохранения и более 1 млрд рублей на переселение из аварийного жилья.

Напомним, 9 июня Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная Программа 2016 года выполнена — она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"