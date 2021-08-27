«Единая Россия» опубликовала народную программу

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Народная программа «Единой России» состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого жителя страны.

В раздел «Благополучие людей» входит несколько блоков: «Хорошая работа — достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся», «Современное образование и передовая наука», «Удобная и комфортная жизнь», «Экология для жизни», «Государство для человека».

В частности, в блоке «Крепкая семья» партия ставит перед собой задачу существенно повысить достаток, обеспечить благополучие семей с детьми. Предлагается создание в России такой системы поддержки, при которой рождение ребенка будет гарантировать большую защищенность и дополнительные возможности для детей и родителей.

Речь идет в том числе о закреплении статуса многодетной семьи на законодательном уровне; расширении сфер применения материнского капитала; поэтапном увеличении охвата соцподдержкой малообеспеченных семей с детьми; принятии федеральной стратегии обеспечения комплексной безопасности детей и других мерах.

Блок «Здоровье человека» посвящен увеличению продолжительности жизни, поддержке активного долголетия людей старших поколений, защите материнства и детства. Для этого в сфере здравоохранения «Единая Россия» намерена реализовать комплекс законодательных и других мер.

Среди них: обеспечить 100-процентную доступность первичного звена здравоохранения; разработать и реализовать новый общероссийский стандарт первичной медпомощи, в основу которого ляжет принцип «в центре внимания — человек, сбережение его здоровья»; разработать и реализовать адресную программу по модернизации станций скорой помощи в отдаленных районах; развивать систему санавиации; выделить средства федерального бюджета и обеспечить регулярное обновление парка машин скорой помощи и поставку современных мобильных медицинских комплексов; совершенствовать систему обязательного медицинского страхования; расширить программы профилактики и тд.

Во второй раздел – «Сильная Россия» вошли такие темы, как «Экономика развития», «Развитие села», «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны», «Культура, история, традиции», «Гражданская солидарность и молодежная политика», «Внешняя и оборонная политика».

В блок «Экономика развития» включен комплекс предложений, которые обеспечат лидерство России на ключевых направлениях современного технологического и индустриального развития. Для этого партия предлагает создать максимально благоприятные условия для деловой инициативы; обеспечить эффективную антимонопольную политику; стимулировать честную конкуренцию на внутреннем рынке; защитить внутренний национальный рынок и создать благоприятные условия для сбыта продукции отечественного производителя; обеспечить внедрение экологических технологий в производство и помочь нашим компаниям занять новые ниши на глобальных рынках.

Для достижения этих целей «Единая Россия» намерена, в частности, обеспечить усиление конкурентных позиций российской промышленности на наиболее перспективных зарубежных рынках, а также устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса; создать условия для открытия новых месторождений; обеспечить переход крупнейших предприятий на наилучшие доступные экологические технологии; создать специальные правовые режимы для научной, научно-технической и инновационной деятельности на территориях наукоградов; обеспечить развитие университетского технологического предпринимательства, а также открытие в лучших университетах стартап-студий совместно с предпринимателями; ввести мораторий на плановые проверки субъектов малого бизнеса в 2022 году и реализовать другие инициативы.

В блоке «Развитие села» идет речь об отечественном агропромышленном комплексе — одном из самых динамично растущих. Дальнейшее развитие этого сектора должно быть тесно связано с созданием комфортных условий для жизни людей на селе, формированием здесь современной социальной инфраструктуры, говорится в народной программе.

Для решения поставленных задач «Единая Россия» предлагает: обеспечить совместно с передовыми компаниями АПК развитие современных сельскохозяйственных технологий и аграрной науки; стимулировать производство экологически чистой продукции и переход на современные экологичные способы ведения сельского хозяйства; поддерживать конкурентную среду для отечественных сельхозпроизводителей на внутреннем рынке; обеспечить поддержку малого и среднего предпринимательства; создать единый федеральный центр поддержки фермеров; повысить роль местного самоуправления; продлить срок действия программы льготного сельского ипотечного кредитования до 2030 года, упростить условия выдачи ипотеки на строительство дома, а также на приобретение земельного участка и ряд других мер.

Полный текст народной программы «Единой России» доступен на официальном сайте партии.

«В течение двух месяцев со всей страны в адрес партии поступили предложения в народную программу от более чем 2-х миллионов человек. Все они были сгруппированы по направлениям и учтены при формировании итогового документа. Свои предложения и свое видение развития страны оставили больше двухсот тысяч жителей Самарской области, став самыми активными в Приволжском федеральном округе. И в целом, каждый десятый человек из тех, кто принял участие в подготовке народной программы, оказался жителем 63-го региона», - напомнил о вкладе губернии секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия, губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"