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«Единая Россия» обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой

19 декабря 2022 09:59
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«Единая Россия» обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой

Сейчас такое право есть только у срочников

Решить эту проблему просили и сами военнослужащие, и их близкие, отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета Андрей Турчак.

«Добровольцы и мобилизованные также смогут бесплатно отправлять домой посылки с личными вещами, при необходимости. Важность писем с передовой домой невозможно переоценить. Ничто так не успокаивает близких как весточка с фронта, написанная рукой сына, мужа или брата. Все мы хорошо знаем, как важны были для тыла в годы Великой Отечественной войны знаменитые письма-треугольники», – отметил он.

Андрей Турчак подчеркнул, что партия будет оперативно принимать необходимые решения, чтобы приблизить Победу.

«Любую возможность поддержать наших ребят и их близких мы будем использовать. Рассчитываем, что поправки по полевой почте Госдума одобрит в самые короткие сроки», – заключил он.

Депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин отправился в зону СВО со своими мобилизованным земляками. Народный избранник теперь в статусе заместителя командира батальона в 15-ой мотострелковой дивизии.

«Осознание необходимости поддержки наших ребят зависит от человека. Каждый может внести свой посильный вклад в историю нашей страны и нашу победу. Очень важна моральная поддержка наших бойцов. И главное в этом – обычные письма, написанные от руки на бумаге. Ведь на передовой все долго бывают без связи, а письма – самый простой способ поддержки эмоционального состояния и боевого духа наших ребят, по сути – связь со своей страной и родными», - отметил доброволец СВО Дмитрий Холин.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Также Госдумой принят пакет законов, инициированный депутатами «Единой России», которые направлены на защиту прав мобилизованных, в том числе добровольно.

«Единая Россия» обеспечила право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Также приняты поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ, при просрочке взносов за капитальный ремонт. Мобилизованным гарантировали на законодательном уровне сохранение рабочих мест.

Ранее был принят закон «Единой России» о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий, он распространил на таких граждан меры социальной поддержки. К ним относятся ежемесячная денежная выплата, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое. Помимо этого, по инициативе «Единой России» статус ветерана боевых действий получили пограничники, задействованные в СВО. Кроме того, Госдума единогласно приняла закон «Единой России» о праве инвалидов боевых действий на бесплатное соцобслуживание.

Также по инициативе «Единой России» статусом ветеранов боевых действий наделены и гражданские лица, привлечённые к выполнению задач спецоперации. Речь идёт о гражданском персонале Вооружённых сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Также статус ветеранов боевых действий получили добровольцы. Законопроект уже принят Госдумой. Среди его авторов – Андрей Турчак, сенаторы и депутаты от «Единой России». 

 

Теги: Единая Россия

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