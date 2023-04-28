«Единая Россия» и «Волонтёры Победы» поздравят фронтовиков с наступающим 9 мая

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Активисты «Единой России» и «Волонтёров Победы» сделают фронтовикам подарки и организуют импровизированные парады во дворах их домов.

«Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать «спасибо» Героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну», - сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко.

По её словам, всё больше молодых людей стремятся лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны.

«Такие встречи навсегда оставляют след в нашем сердце, потому что только истории от первого лица могут так глубоко затронуть наши чувства. Ведь когда узнаешь из первых уст об ужасах, которые пришлось пережить нашему народу, сделаешь всё, чтобы не допустить повторения», - сказала Ольга Занко.

Также активисты «Единой России» и «Волонтёров Победы» организуют в регионах возложения цветов к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны. Волонтёры соберут информацию от ветеранов, которые самостоятельно не могут почтить память сослуживцев, и сделают это за них.

Помимо этого, все желающие смогут написать письма ветеранам, а «Волонтёры Победы» доставят их адресатам. Также активисты партии и «Молодой Гвардии Единой России» помогут участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в уборке придомовых территорий и высадят цветочные клумбы под окнами их домов.

Кроме того, «Единая Россия» и «Волонтёры Победы» благоустраивают по всей стране памятники и мемориалы, посвящённые героям и событиям того времени, а также воинские захоронения.

«Ежегодно в преддверии Дня Победы актив «Единой России» совместно с волонтёрами во всех районах Самарской губернии принимают участие в работах по благоустройству мемориалов, мест захоронений участников ВОВ. Это главное доказательство уважительного и бережного отношения к сохранению исторической памяти.

На территории губернии пройдёт более тысячи патриотических мероприятий и акций, в их числе - «Звезды Победы», «Окна Победы», «Георгиевская лента», «Сад памяти», «Песни Победы» и другие, среди которых особое место занимают «Подарок ветерану», «Звонок ветерану», концерты и мини-парады под окнами и во дворах фронтовиков, участниками и организаторами которых станут депутаты «Единой России», актив «Молодой Гвардии» и «Волонтеры Победы».

С каждым годом ветеранов становится всё меньше, главная задача для нас — всегда помнить о них, помогать и поддерживать. К сожалению, поколение победителей уходит. Сейчас в регионе осталось 226 ветеранов-фронтовиков. И наш долг - успеть сказать "спасибо" каждому из них. Каждый ветеран - особая жизненная история, история героя и патриота, которая должна остаться в памяти народа», - уверен координатор партийного проекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов, руководитель фракции «Единая Россия» в Думе г.о. Самара, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"