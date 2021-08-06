Доступное и качественное жилье: в народную программу «Единой России» войдут новые меры по решению жилищных проблем

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Инициативы по развитию рынка жилья, стимулированию строительства частных домов и меры по восстановлению прав дольщиков озвучили на стратегической сессии «Единой России» «Доступное и комфортное жилье». Она прошла 5 августа на площадке партии. Предложения представили депутаты, эксперты и общественники.

Как отметил руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский, в текущей ситуации спрос на индивидуальное жилье может быть удовлетворен не ранее, чем через 20 лет. Способствовать приобретению или строительству частных домов людьми будет новый федеральный проект «Свой дом», который запускает «Единая Россия».

«Наша задача – создать необходимые стандарты, доработать действующее законодательство и стать авторами новых законодательных новелл, выработать удачные практики по развитию ИЖС и транслировать их на все регионы страны, непрерывно оказывать информационную и консультационную поддержку», – сказал Александр Якубовский.

Помимо этого, он предложил законодательно обеспечить возможность поднятия лимита в программе сельской ипотеки до 6 миллионов рублей, и разработать механизм льготного целевого кредитования для покупки стройматериалов при строительстве частного дома своими силами. Это даст возможность людям улучшить свои жилищные условия на селе и в малых населенных пунктах.

В целом для развития рынка жилья важна сопутствующая инфраструктура, считает исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. Она предложила зафиксировать в народной программе «Единой России» обязательные стандарты комплексного развития территорий. Пока они являются рекомендательными.

«Создание парковочной инфраструктуры должно стать обязательной составляющей генерального плана городов», - сказала она.

Не менее важен вопрос обустройства жилья для инвалидов. При разработке проектной документации многоквартирных и индивидуальных домов следует предусмотреть возможность адаптации для проживания инвалидов и семей с детьми-инвалидами, уверена депутат Красноярского горсовета Наталья Каптелинина.

«Не менее, чем в 10% общего числа вводимых квартир МКД необходимо предусматривать возможность адаптации для них, без внесения изменений в основные объемно-планировочные и конструктивные решения», - сказала она.

Председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина указала на проблему доступности жилья на селе для представителей соцсферы – врачей и учителей. Сейчас в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» действует подпрограмма по строительству служебного жилья по соцнайму, в рамках которой 20% софинансирования обеспечивают муниципалитеты, однако у большинства из них нет такой возможности.

«Для специалистов соцсферы на селе никаких механизмов нет. Для них надо сделать программу доступной», - считает Юлия Оглоблина. Она добавила, что эту инициативу следует проработать, в том числе, по линии Минздрава и Минпросвещения.

Сейчас в самарском регионе в улучшении жилищных условий на селе нуждаются 1,5 тысячи работников здравоохранения и образования. Предусматривается финансовая помощь специалистам, строящим жилье. Жители сёл могут взять и льготную ипотеку. В 2020 году заявки подали 5263 жителя, а приняли только 658.

«Для многих семей непреодолимым препятствием является необходимость внесения первоначального взноса в размере 10% от суммы кредита. Для решения проблемы предлагаю предусмотреть частичную компенсацию первого взноса для сельских педагогов и медработников», — отметил секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

В свою очередь, глава администрации Краснодара Евгений Первышов предложил предусмотреть региональные субсидии для ипотеки, что, по его словам, позволит регулировать миграционные процессы и привлекать специалистов в отдельные отрасли экономики.

«Как правило, ипотечный продукт разрабатывается в центральном офисе и уже тиражируется на всю страну. В итоге регионы с отрицательным миграционным потоком не могут удержать у себя необходимых специалистов и развивать отдельные отрасли экономики, а регионы с положительным - испытывают серьезную нагрузку на городскую структуру, которая не успевает за стремительно растущим населением», - пояснил он.

В Министерстве строительства и ЖКХ поддержали предложения, прозвучавшие на площадке партии. Развитие ИЖС – это точка роста, людям нужна возможность строить жилье без подрядчиков, отметил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Для этого совместно с ДОМ.РФ уже запущен конкурс внутри Правительства по созданию реестра будущих проектов ИЖС с точной стоимостью квадратного метра, технологий, материалов, для создания проектов с полной проектно-сметной документацией.

«Мы проведем государственные экспертизы, чтобы потом на проекты ИЖС распространить все действующие льготные программы, в том числе ипотечные. Я буду также просить коллег из «Единой России» проработать с нами вопрос о получении жилищного пособия не только в многоквартирных домах, но и в ИЖС, потому что ничего плохого в этом точно не будет», - рассказал Никита Стасишин.

Напомним, 5 августа «Единая Россия» вместе с экспертами и общественниками из профильных организаций обсудила, какие меры помогут сделать жилье доступнее. Предложения участников войдут в народную программу партии.

Принять участие в ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU. Ранее партия провела три стратегических сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В их работе приняли участие общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа.